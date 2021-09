Μετά από δυο ισοπαλίες, η Φινλανδία πήρε την πρώτη της νίκη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας εντός έδρας του Καζακστάν με 1-0.

Την πρώτη της νίκη στον 4ο προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου -για την ευρωπαϊκή ζώνη- πέτυχε η Φινλανδία, ξεπερνώντας με 1-0 το “εμπόδιο” του Καζακστάν μέσα στο Ελσίνκι, σε ματς για την 5η αγωνιστική.

Το τέρμα του Πογιάνπαλο (60′) έδωσε στους Φινλανδούς το “τρίποντο” που τους ανέβασε στη δεύτερη θέση (έχοντας δώσει όμως τρία ματς), πίσω μόνο από τη Γαλλία και άφησε τους Καζάκους στον πάτο της βαθμολογίας με δύο βαθμούς.

👌 A wonderful Joel Pohjanpalo header sees Finland claim the first victory of Saturday’s European #WCQ 🌍



🇫🇮 After opening with back-to-back draws, the Finns give their bid to reach the 2022 #WorldCup a major shot in the arm 💉 pic.twitter.com/l3mEkjtWh6