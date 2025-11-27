Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα της Ένωσης στο ματς του Conference League

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (27/11/25, 22:00, Live από το Newsit.gr) τη Φιορεντίνα στην Ιταλία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ανακοινώνει την ενδεκάδα της αναμέτρησης για την Ένωση.

Ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ επέλεξε τον Πήλιο για το αριστερό άκρο της άμυνας της ομάδας του, ενώ στο κέντρο είναι οι Περέιρα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς και στην επίθεση ο Κοϊτά δίπλα στον Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Πήλιο, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς.

Στον πάγκο για την Ένωση: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ζίνι.