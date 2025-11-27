Αθλητικά

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα της Ένωσης στο ματς του Conference League

Οι επιλογές του Νίκολιτς για το ματς της Φλωρεντίας στο Conference League
Οι παίκτες της ΑΕΚ κόντρα στην Ευρώπη (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Οι παίκτες της ΑΕΚ κόντρα στην Ευρώπη (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (27/11/25, 22:00, Live από το Newsit.gr) τη Φιορεντίνα στην Ιταλία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ανακοινώνει την ενδεκάδα της αναμέτρησης για την Ένωση.

Ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ επέλεξε τον Πήλιο για το αριστερό άκρο της άμυνας της ομάδας του, ενώ στο κέντρο είναι οι Περέιρα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς και στην επίθεση ο Κοϊτά δίπλα στον Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Πήλιο, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς. 

Στον πάγκο για την Ένωση: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ζίνι. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
86
64
64
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo