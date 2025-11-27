Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Με πίστη για θετικό αποτέλεσμα στο «Αρτέμιο Φράνκι»»

Η ΑΕΚ δίνει ένα από τα “λαμπερά” αλλά και δύσκολα παιχνίδια της στη φετινή League Phase του Conference League. Η Ένωση αντιμετωπίζει τη Φιορεντίνα στο “Αρτέμιο Φράνκι” (22:00, Cosmote Sport 5, ΑΝΤ1, Newsit.gr) για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης

Η ΑΕΚ θα κυνηγήσει το θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της Φιορεντίνα (βαθμό ή το “τρίποντο”), κάτι που θα την φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Ο κόσμος της Ένωσης θα δώσει δυναμικό παρών στο «Αρτέμιο Φράνκι» αφού στις εξέδρες του γηπέδου υπολογίζονται περίπου 1.300 οπαδοί της.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στη 15η θέση με 4 βαθμούς, απέχοντας μόλις δύο πόντους από την πρώτη οκτάδα που δίνει απευθείας εισιτήριο για τους “16”, αλλά προέρχεται από απίστευτη εντός έδρας γκέλα κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς (1-1). Την ίδια στιγμή, η Φιορεντίνα είναι 8η με 6 βαθμούς, έχοντας δύο νίκες και μία ήττα.

Θυμίζουμε ότι η Ένωση υποδέχεται την Κραϊόβα στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, ενώ ενδιάμεσα θα ταξιδέψει στη Σαμψούντα για ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς με τη Σαμσουνσπορ. Άρα θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό είτε απόψε στη Φλωρεντία, είτε στη Σαμψούντα (11.12.2025) και νίκη με την Κραϊόβα (18.12.2025) για να κρατήσει στα χέρια της ένα “εισιτήριο”. Να αναφέρουμε ακόμα ότι ο “δικέφαλος” έχει εξαιρετικό συντελεστή τερμάτων.

Η Φιορεντίνα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση στη Serie A, καθώς μετά από 12 αγωνιστικές δεν έχει νίκη και με μόλις 6 βαθμούς είναι προτελευταία. Με τον Πάολο Βανόλι στον πάγκο υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης, αφού οι “βιόλα” πήραν δύο ισοπαλίες απέναντι σε Τζένοα (2-2) και Γιουβέντους (1-1).

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, αφού δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ελίασον και Κουτέσα, όπως και στον Πιερό που θα επιστρέψει στην ενεργό δράση από τη νέα χρονιά. Παράλληλα, εκτός λίστας είναι οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Λιούμπισιτς, Γιόνσον και Οντουμπάτζο. Στα ευχάριστα, η επιστροφή στη δράση του Ζίνι, ο οποίος σκόραρε κόντρα στον Άρη. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ έχει μπροστά της και ντέρμπι για τη Super League, στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Την ίδια στιγμή, ο Βανόλι δεν μπορεί να υπολογίζει για το αποψινό ματς στους Γκόσενς, Ντόντο και Πίκολι.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Φιορεντίνα (Πάολο Βανόλι): Ντε Χέα – Πόνγκρασιτς, Μάρι, Ρανιέρι – Φορτίνι, Μαντράγκορα, Φαγκιόλι, Σομ, Παρίζι – Κιν, Γκούντμουνσον.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις – Πινέδα, Γκρούγιτς (Περέιρα) – Γκατσίνοβιτς, Μάριν (Μάνταλος), Κοϊτά – Ζίνι.

Διαιτητής: Ρόμπερτ Τζόουνς (Αγγλία)

Βοηθοί: Νιλ Ντέιβς (Αγγλία), Γουέιντ Σμιθ (Αγγλία)

4ος: Τόνι Χάρινγκτον (Αγγλία)

VAR: Ντάρεν Ίνγκλαντ (Αγγλία) AVAR: Τζέιμς Μπελ (Αγγλία)