Formula 1: Θρίαμβος για Χάμιλτον και Mercedes στην Ουγγαρία!

Με την Mercedes να του δίνει την ευκαιρία μέσω της εκπληκτικής της τακτικής, ο Λιούις Χάμιλτον νίκησε και στο Grand Prix της Ουγγαρίας, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Φερστάπεν.

Ο Βρετανός οδηγός κάλυψε μία μεγάλη διαφορά από τον Ολλανδό πιλότο που ξεκίνησε πρώτος κι έμεινε στην κορυφή για 66 γύρους, ενώ εκμεταλλεύτηκε και την λανθασμένη, όπως αποδείχθηκε, στρατηγική του ενός pit stop της Red Bull, η οποία ηττήθηκε κατά κράτος από τη Mercedes.

Πίσω από τον Φερστάπεν τερμάτισε ο Σεμπάστιαν Φέτελ, που στον προτελευταίο γύρο προσπέρασε τον ομόσταβλό του, Φρανκ Λεκλέρκ, ο οποίος έχασε τον βάθρο και πήρε την τέταρτη θέση.

Όσον αφορά τον αγώνα, ο Μπότας βγήκε γρήγορα εκτός διεκδίκησης της νίκης, έπειτα από σύγκρουση που είχε με τον Χάμιλτον στον πρώτο γύρο, ενώ τα δύο μονοθέσια της Ferrari δεν μπορούσαν να πλησιάσουν με τίποτα τους Φερστάπεν και Χάμιλτον και περιορίστηκαν σε μία μάχη για την τρίτη θέση.

Ο Φερστάπεν ήταν σε όλο τον αγώνα μπροστά, ωστόσο ο Χάμιλτον ήταν κολλημένος από πίσω του και πέντε γύρους πριν το φινάλε ξεκίνησε η μάχη για την πρώτη θέση. Στο 66ο γύρο, ο Χάμιλτον βούτηξε στα φρένα, άνοιξε την γραμμή του και εκμεταλλευόμενος ότι τα ελαστικά του ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτά του Φερστάπεν, κατάφερε να τον προσπεράσει και να πάρει ακόμα μία νίκη, στον δρόμο για την κατάκτηση και του φετινού πρωταθλήματος.

