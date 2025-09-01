Φώτης Ιωαννίδης: Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έβαλε ρήτρα 100 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιό του

Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται από το Σάββατο (30/08/2025) στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία και έχει πολύ υψηλές προσδοκίες για τον διεθνή επιθετικό, όπως φαίνεται και από τη μεγάλη ρήτρα που έβαλε στο συμβόλαιό του.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας δείχνει να έχει μεγάλες βλέψεις και για μελλοντική πώληση του Φώτη Ιωαννίδη και για το λόγο αυτό έβαλε ρήτρα 100.000.000 ευρώ στο συμβόλαιο του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Να θυμίσουμε, ότι τα «λιοντάρια» τον αγόρασαν με ένα ποσό της τάξης των 22.000.000 ευρώ, που μαζί με τα μπόνους μπορεί να φτάσει τα 25.000.000.

Ο Παναθηναϊκός, μάλιστα, έχει διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 25% για τον Ιωαννίδη. Αν, λοιπόν, ο Έλληνας επιθετικός πωληθεί για 100 εκατομμύρια ευρώ, οι «πράσινοι» θα βάλουν στα ταμεία του ακόμα 25 εκατομμύρια ευρώ.