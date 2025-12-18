Φώτης Ιωαννίδης, ο λυτρωτής: Σκόραρε στην παράταση και έστειλε τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στα προημιτελικά του Κυπέλλου Πορτογαλίας

Ο Φώτης Ιωαννίδης ήρθε από τον πάγκο και “καθάρισε” για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας τα χρειάστηκε, αλλά κατάφερε να επικρατήσει της Σάντα Κλάρα με 3-2 στην παράταση και να πάρει το εισιτήριο για τους “8” του Κυπέλλου Πορτογαλίας, χάρη σε γκολ του Φώτη Ιωαννίδη.

Η ομάδα του Έλληνα επιθετικού απέφυγε τον αποκλεισμό στο 90+15′ ισοφαρίζοντας σε 2-2 και τελικά λυτρώθηκε στην παράταση από τον Ιωαννίδη, ο οποίος σημείωσε το 5ο φετινό γκολ του.

GOAL! Fotis Ioannidis makes it 2-3 vs Santa Clara!pic.twitter.com/FSGT2SGmBy — Talking Sporting (@TalkingSporting) December 18, 2025

Το γκολ του Φώτη Ιωαννίδη ήρθε μετά από εξαιρετική κοντινή κεφαλιά του πρώην σέντερ φορ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό του και συνεχίζει να δίνει λύσεις στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.