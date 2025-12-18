Αθλητικά

Φώτης Ιωαννίδης, ο λυτρωτής: Σκόραρε στην παράταση και έστειλε τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στα προημιτελικά του Κυπέλλου Πορτογαλίας

Ο Έλληνας επιθετικός δήλωσε "παρών" στα κρίσιμα και "ξελάσπωσε" την ομάδα του
Ο Φώτης Ιωαννίδης σε ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας (ΦΩΤΟ Reuters)
Ο Φώτης Ιωαννίδης ήρθε από τον πάγκο και “καθάρισε” για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας τα χρειάστηκε, αλλά κατάφερε να επικρατήσει της Σάντα Κλάρα με 3-2 στην παράταση και να πάρει το εισιτήριο για τους “8” του Κυπέλλου Πορτογαλίας, χάρη σε γκολ του Φώτη Ιωαννίδη.

Η ομάδα του Έλληνα επιθετικού απέφυγε τον αποκλεισμό στο 90+15′ ισοφαρίζοντας σε 2-2 και τελικά λυτρώθηκε στην παράταση από τον Ιωαννίδη, ο οποίος σημείωσε το 5ο φετινό γκολ του.

Το γκολ του Φώτη Ιωαννίδη ήρθε μετά από εξαιρετική κοντινή κεφαλιά του πρώην σέντερ φορ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό του και συνεχίζει να δίνει λύσεις στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Αθλητικά
