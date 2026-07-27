Φώτης Ιωαννίδης: Πορτογαλικό «σενάριο» στέλνει τον Έλληνα επιθετικό με «καραμπόλα» στον Ολυμπιακό

Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ολυμπιακός, Φώτης Ιωαννίδης και Ντάργουιν Νούνιες συνδέονται σε ένα “τραβηγμένο” μετεγγραφικό σενάριο από την Πορτογαλία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του “Central Sporting” στο “Χ”, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κάνει κίνηση για να αποκτήσει τον Ντάργουιν Νούνιες από την Αλ Χιλάλ. Την ίδια στιγμή, οι Πορτογάλοι κάνουν αναφορά σε μια “καραμπόλα” που αφορά τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Ολυμπιακό.

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Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν πως οι “πράσινοι” κινούνται για την απόκτηση του επιθετικού από την Ουρουγουάη και εφόσον τα καταφέρουν θα δώσουν τον Φώτη Ιωαννίδη στον Ολυμπιακό που -όπως αναφέρουν- έχει δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Darwin Núñez vai ser reforço do Sporting CP e Ioannidis a caminho do Olympiacos. — Central Sporting (@CentralSCP) July 26, 2026

Ένα “τραβηγμένοι” σενάριο για τον Έλληνα επιθετικό και τους Πειραιώτες.