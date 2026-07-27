Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην Ντόρτμουντ για πέντε χρόνια – Οι Βεστφαλοί συμφώνησαν με την Γκενκ με ένα ποσό ρεκόρ

Το επόμενο και μεγάλο βήμα στην καριέρα του κάνει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν τα ΜΜΕ από το Βέλγιο, Ντόρτμουντ και Γκενκ έφτασαν σε συμφωνία για την μετακίνηση του Έλληνα εξτρέμ, με ένα ποσό που αποτελεί ρεκόρ πώλησης για τον βελγικό σύλλογο.

Η Γκενκ και η Ντόρτμουντ συμφώνησαν για το ποσό της μετεγγραφής του Κωσταντίνου Καρέτσα, με το deal να οριστικοποιείται και τις λεπτομέρειες να αναμένονται σύντομα, μετά και την ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων!

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Οι πληροφορίες από το Βέλγιο αναφέρουν ότι με τα μπόνους, το συνολικό ποσό για τη μετεγγραφή του 19χρονου Έλληνα εξτρέμ μπορεί να φτάσει έως και τα 40 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας το deal τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της Γκενκ.

BREAKING: Genk en Dortmund zijn akkoord over transfersom Kos Karetsas. Zo meer @hlnsport — Bob Faesen (@BobFaesen) July 27, 2026

Exclusive detail :

Borussia Dortmund will pay a €33M package plus a sell-on clause to KRC Genk for Kostas Karetsas.



A five-year contract has already been agreed, as expected. #mercato #JPL #BVB pic.twitter.com/CDyy0kf2zC — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 27, 2026

Borussia Dortmund & KRC Genk just found a deal for Kostas Karetsas.



Clubs now expected to exchange documents in order to make the move official.



Five years deal ready for the Greek with BVB.



Exclusive news now set to be confirmed. #mercato #JPL pic.twitter.com/rwe0xvdUza — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 27, 2026

Την ίδια στιγμή, ο Καρέτσας -σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν- τα έχει βρει σε όλα με τους Βεστφαλούς για συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών και… ετοιμάζει βαλίτσες για Γερμανία.

Την περσινή σεζόν, το “αστέρι” της Εθνικής Ελλάδας μέτρησε 49 συμμετοχές με 3 γκολ και 14 ασίστ με τη Γκενκ σε όλες τις διοργανώσεις.