Γαλλία – Ελλάδα 66-65: Η Εθνική Εφήβων έχασε δικό της ματς στο Eurobasket U18 με βολή σε «νεκρό» χρόνο

Με ήττα σε νεκρό χρόνο ολοκλήρωσε η Εθνική Εφήβων τις υποχρεώσεις της στον Α΄ όμιλο του Eurobasket U18, το οποίο διεξάγεται στο Τρέντο της Ιταλίας. Οι διαιτητές έδωσαν φάουλ με τη λήξη του χρόνου και η Γαλλία νίκησε 66-65 τη γαλανόλευκη, στο πλαίσιο της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής στο γκρουπ.

Στην επόμενη φάση, η Εθνική Εφήβων θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του Group B, στο οποίο βρίσκονται Τουρκία, Σερβία, Σλοβακία και Δανία. Αύριο στο πρόγραμμα υπάρχει ρεπό και την Τετάρτη (29/7) αρχίζει η φάση των νοκ άουτ αγώνων.

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Πρώτος σκόρερ για την Ελλάδα ήταν ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου με 23 πόντους και 5.10 τρίποντα. Ο Βασίλης Χαρτώνας ακολούθησε στο σκοράρισμα για την Ελλάδα (12 πόντοι, 7 ριμπάουντ), ενώ ο Χάρης Μπιλιώνης φλέρταρε με το νταμπλ-νταμπλ (9 πόντοι, 13 ριμπάουντ).

Ο Ούγκο Γίμγκα ήταν ο καλύτερος για τους Γάλλους με 18 πόντους (1/7 τρίποντα) και 7 ριμπάουντ, ενώ ο λυτρωτής Γκάμπριελ ντε Μπορντέ μέτρησε 13.

CALL THE FIRE DEPARTMENT, CHATZILAMPROU IS ON FIRE br>

18 PTS with 4/5 3PM at halftime! #U18EuroBasket x @HellenicBF pic.twitter.com/63VvCMnn12 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) July 27, 2026

Στα 6,5 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, η Εθνική Εφήβων βρέθηκε να προηγείται με +9 (56-65, 35’15”). Οι Γάλλοι πήραν συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ, μείωσαν (60-65, 36’45”) και έφεραν το παιχνίδια στα ίσια μετά το αντιαθλητικό που χρέωσαν οι διαιτητές (65-65, 38′).

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Σε νεκρό χρόνο χρέωσαν με φάουλ τον Μπιλιώνη, το γήπεδο άδειασε, ο ντε Μπορντ είχε 1/2 βολές και η Γαλλία έφτασε στη νίκη με 66-65.

Τα δεκάλεπτα: 15-25, 38-40, 50-59, 66-65

ΓΑΛΛΙΑ (Πορντόμ): Ελουμά 4, Γίμγκα 18 (1/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Κονιέ 7, Χοτελάρ, Λετεγέ 10 (3/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Σισέ 4, Ομισκάρ 2, Βάντο 2, Λουσαβουβού, Ραπίνι, ντε Μπορντέ 13 (2/6 τρίποντα), Ρεϊνέρ 6

ΕΛΛΑΔΑ (Σκροπολίθας): Ζούπας, Βενετίδης, Χαϊδεμένος, Θωμάκος 4 (11 ριμπάουντ), Χατζηλάμπρου 23 (5/10 τρίποντα), Μπιλιώνης 9 (13 ριμπάουντ), Σκληρός 8 (5 ριμπάουντ), Μπουζουλάς 4 (5 ριμπάουντ), Χαρτώνας 12 (2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Γκίκας, Ασημένιος 2, Πούλος 3

Η κατάταξη στον όμιλο

Ισραήλ 2-1 5

Γαλλία 2-1 5

Ελλάδα 1-2 4

Αυστρία 0-3 3