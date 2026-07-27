Ο Λεμπρόν Τζέιμς ανακοινώθηκε από τους Σίξερς – Ανάρτηση με ένα στέμμα και τη φανέλα του «βασιλιά»

Ένα από τα “σήριαλ” του καλοκαιριού στο NBA έφτασε στην ολοκλήρωσή του. Ο Λεμπρόν Τζέιμς έλαβε τη μεγάλη απόφαση και συνεχίζει την καριέρα του στους Φιλαδέλφεια 76ερς, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει οψιόν ανανέωσης από την πλευρά του παίκτη (player option),

Λίγες ημέρες μετά την επιβεβαίωση της πληροφορίας σχετικά με την απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς, ήρθε και η ανακοίνωση των Σίξερς, με το μεγάλο deal να παίρνει επίσημη μορφή.

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Η ομάδα της Φιλαδέλφεια ξεκίνησε μία σειρά από αναρτήσεις στο “X”, ποστάροντας αρχικά τον Μπομπ Σφουγγαράκη να κοιτάει έξω από ένα παράθυρο, προμηνύοντας πως κάτι έρχεται.

Ακολούθως έγραψαν “Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι παίκτης των Φιλαδέλφεια Σίξερς”, βάζοντας στη συνέχεια μία εικόνα με τη φανέλα του “King James” και δίπλα της ένα στέμμα.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα προετοιμαστεί -έτσι- για να μπει την 24η σεζόν της καριέρας του στον τέταρτο διαφορετικό σταθμό της, με σκοπό να σηκώσει ένα ακόμα πρωτάθλημα στο NBA.

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LEBRON JAMES IS A PHILADELPHIA 76ER. — Philadelphia 76ers (@sixers) July 27, 2026

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έπαιξε από το 2003 έως το 2010 στους Καβαλίερς, από το 2010 έως το 2014 στους Χιτ, από το 2014 έως το 2018 ξανά στους Καβαλίερς, ενώ από το 2018 μέχρι προσφάτως ήταν παίκτης των Λέικερς.

Σε 23 χρόνια στο NBA έχει 26.8 πόντους, 7.5 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ και 1.5 κλεψίματα ανά 37.6 λεπτά σε 1622 αγώνες κανονικών περιόδων, ενώ σε 302 ματς playoffs μετράει 28.2 πόντους, 8.9 ριμπάουντ, 7.2 ασίστ και 1.7 κλεψίματα ανά 41.2 λεπτά.