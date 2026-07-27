Το γράμμα του Κιλιάν Εμπαπέ στους Γάλλους μετά το Μουντιάλ: «Πονάει, σας χρωστάγαμε ένα καλύτερο τέλος»

Γαλλικά Μέσα δημοσίευσαν επιστολή του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος θέλησε να απευθυνθεί στους συμπατριώτες του και να αναφερθεί στην πορεία της εθνικής Γαλλίας στο Μουντιάλ 2026.

Η Γαλλία τερμάτισε στην τέταρτη θέση στο Μουντιάλ του 2026, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σημειώνει ότι η ομάδα ξεπέρασε τα όριά της και πως «ίσως να σας χρωστούσαμε ένα καλύτερο τέλος. Όμως δεν επιλέγουμε πάντα πώς τελειώνει μια ιστορία».

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Στο μήνυμά του, ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης ευχαρίστησε τον απερχόμενο προπονητή των “μπλε”, Ντιντιέ Ντεσάν αλλά και ολόκληρη την υποστηρικτική δομή στους “μπλε”, από τους φυσιοθεραπευτές μέχρι τους οδηγούς, αναγνωρίζοντας ότι χωρίς αυτούς «τίποτα δεν θα ήταν δυνατό».

Ο Κιλιάν Εμπαπέ διαβεβαίωσε ότι «η ιστορία συνεχίζεται» και ότι «το ταξίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα», επιβεβαιώνοντας την αγάπη του προς την εθνική Γαλλίας.

Η επιστολή του Κιλιάν Εμπαπέ:

Ένας μήνας γεμάτος συγκινήσεις. Ένας μήνας που ξεπεράσαμε τα όριά μας. Ένας μήνας περηφάνειας που φορέσαμε τα χρώματα της Γαλλίας.

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Πάνω απ’ όλα, ένας μήνας γεμάτος πάθος. Το ίδιο πάθος που μας οδηγεί στο γήπεδο και που οδηγεί κι εσάς, είτε μας παρακολουθείτε από την οθόνη είτε από τις εξέδρες. Αυτό ήταν που ζήσαμε μαζί: μια απίστευτη ιστορία.

Δεν επιστρέφουμε με το τρόπαιο της ομάδας. Πονάει και θα πονάει για καιρό. Δεν πρόκειται να σας πω το αντίθετο.

Παίρνω με περηφάνια τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, αλλά θα ήταν πολύ πιο όμορφο αν συνοδευόταν από το τρόπαιο.

Ίσως να σας χρωστούσαμε ένα καλύτερο τέλος. Όμως δεν επιλέγουμε πάντα πώς τελειώνει μια ιστορία. Επιλέγουμε τι θα δώσουμε μέσα σε αυτήν. Και εμείς τα δώσαμε όλα. Γι’ αυτό είμαστε περήφανοι.

Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου. Χωρίς τη δουλειά τους, τις κινήσεις τους, τις πάσες τους και το ομαδικό πνεύμα που μας κράτησε ενωμένους από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, δεν θα μπορούσα ποτέ να πετύχω τόσα γκολ. Αυτός ο τίτλος ανήκει τόσο στην ομάδα όσο και σε μένα.

Όταν ήμουν παιδί, ονειρευόμουν να παίξω σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο – έστω και σε ένα. Έχω αγωνιστεί σε τρία, έχω κατακτήσει το ένα και φέτος είχα την τιμή να φορέσω το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

Μείνατε ξύπνιοι μέχρι αργά, πολλές φορές μέσα στη νύχτα, ανάλογα με τη ζώνη ώρας στην οποία βρισκόσασταν, για να μας δείτε να αγωνιζόμαστε στην άλλη άκρη του κόσμου. Συγκεντρωθήκατε στα σπίτια σας, σε μπαρ, με τις οικογένειες ή τους φίλους σας, σε κάθε γωνιά της Γαλλίας και όχι μόνο.

Άλλοι βρεθήκατε δίπλα μας στα γήπεδα, με τη γαλλική σημαία στους ώμους. Παιδιά με μάτια που έλαμπαν, άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας και κάθε προέλευσης, ενωμένοι από την ίδια χαρά της συμμετοχής και της κοινής εμπειρίας. Αυτή είναι η δύναμη αυτού του αθλήματος.

Και ποτέ δεν μας εγκαταλείψατε. Ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές, ούτε ακόμη κι όταν ίσως δεν το αξίζαμε τόσο. Αυτή η ιστορία γράφτηκε από εκατομμύρια χέρια, όχι μόνο από τους έντεκα παίκτες που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο. Όλους μάς ένωνε το ίδιο πάθος.

Στον Ντιντιέ, του έχω ήδη πει όσα έπρεπε να του πω – τα γνωρίζει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνον, σε όλο το επιτελείο του, στους φυσικοθεραπευτές, τους μάγειρες, τους γυμναστές, τους οδηγούς, σε όλους εκείνους που δεν φαίνονται ποτέ, αλλά χωρίς αυτούς τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό. Και ευχαριστώ επίσης όλους όσοι μας υποδέχθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του τουρνουά.

Στην ουσία του, το ποδόσφαιρο παραμένει ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που το παίρνουμε πολύ σοβαρά, στο οποίο αφιερώνουμε μια ολόκληρη ζωή για να το τελειοποιήσουμε, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα παιχνίδι. Με απλούς κανόνες που δεν έχουν αλλάξει ποτέ από τότε που αρχίσαμε να παίζουμε: μια μπάλα, ένα τέρμα και η επιθυμία να σκοράρεις. Γι’ αυτό και μας ενώνει όλους με το ίδιο πάθος.

Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώθηκε, όμως η ιστορία συνεχίζεται. Θα υπάρξουν κι άλλοι αγώνες, κι άλλες καλοκαιρινές ή χειμωνιάτικες βραδιές όπου θα βρεθούμε ξανά όλοι μαζί μπροστά στο ίδιο παιχνίδι, με την ίδια άσβεστη επιθυμία. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη να παίζουμε μαζί.

Σας ευχαριστώ για όλα.

Κιλιάν Εμπαπέ