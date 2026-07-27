Παναθηναϊκός: Ο Φαν Ντρόνγκελεν διεκδικεί φανέλα βασικού στη ρεβάνς με την Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ προπονήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο «Γ. Καλαφάτης», ανεβάζοντας ρυθμούς ενόψει του αγώνα ρεβάνς με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ (30.07.2026, 21:30, Newsit.gr) για το 2ο προκριματικό του Conference League.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δούλεψαν πάνω στις τοποθετήσεις τους, τόσο στην αμυντική όσο και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με παιχνίδι, μέσα από το οποίο δόθηκε έμφαση στην ένταση, την άμεση λήψη αποφάσεων και τις συνεργασίες μεταξύ των ποδοσφαιριστών.

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Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις, τόσο στο επιθετικό όσο και στο αμυντικό κομμάτι. Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν παρουσιάζει εξαιρετική εικόνα στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και δείχνει να διεκδικεί θέση βασικού στη ρεβάνς με την Πάκσι.

Στο πρώτο ματς των δυο ομάδων, ο Φαν Ντρόνγκελεν βρισκόταν κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού, όμως δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, αφού μετρούσε μόλις λίγα 24ωρα στον σύλλογο και είχε κάνει 2-3 προπονήσεις όλες κι όλες.

Ο Ολλανδός αμυντικός, όμως, έχει ακολουθήσει κανονικά την προετοιμασία της Σαμσουνσπόρ, δεν υστερεί σε φυσική κατάσταση και παρουσιάζει όλο και καλύτερη εικόνα στις προπονήσεις του “τριφυλλιού”, δείχνοντας να αντιλαμβάνεται τα “θέλω” του Νίστρουπ.

Έτσι, δεν αποκλείεται στο ματς του ΟΑΚΑ να δούμε για πρώτη φορά ολλανδικό δίδυμο στην άμυνα του Παναθηναϊκού με τους Φαν Ντρόγκελεν και ντε Φράι.