Ολυμπιακός: Στο 1 εκατομμύριο η διαφορά με την Ρίβερ Πλέιτ για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα

Οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού και με τη Ρίβερ Πλέιτ για την παραχώρηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα, συνεχίζονται. Μάλιστα, οι Πειραιώτες φέρονται να έριξαν τα οικονομικά τους “θέλω”, για την πώληση του παίκτη.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ζερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ο Ολυμπιακός ζητούσε αρχικά 7,5 εκατομμύρια ευρώ για την πώληση του Ορτέγκα, αλλά πλέον έπεσε 6 εκατομμύρια ευρώ και πλέον περιμένει τη νέα πρόταση των Αργεντινών, που έχουν δείξει πως θέλουν να κάνουν δικό τους τον 27χρονο αριστερό μπακ.

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Ο Γκαρσία Γκρόβα τονίζει πως 1 εκατ. ευρώ χωρίζει τις δύο ομάδες για την παραχώρηση του παίκτη, ο οποίος -σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται- έχει εκφράσει στη διοίκηση του Ολυμπιακού την επιθυμία να επιστρέψει στην πατρίδα του και να αγωνιστεί στη Ρίβερ Πλέιτ.

Ο Ορτέγκα “μέτρησε” στον Ολυμπιακό ένα γκολ και οχτώ ασίστ σε 107 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει το Conference League, το πρωτάθλημα, το κύπελλο και το σούπερ καπ Ελλάδας.