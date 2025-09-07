Φώτης Ιωαννίδης: Το νούμερο που επέλεξε για τη φανέλα του στη Σπόρινγκ Λισαβόνας

Ο Φώτης Ιωαννίδης αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία, όπου και θα αγωνιστεί με ένα νέο νούμερο στη φανέλα του.

Μετά το “7” και το “27” στον Παναθηναϊκό, αλλά και το “8” στην Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας, ο Φώτης Ιωαννίδης επέλεξε το σπάνιο “89” για τη φανέλα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Τα νούμερα που είχε διαλέξει στο παρελθόν ο διεθνής επιθετικός ήταν… πιασμένα στη νέα του ομάδα κι έτσι αυτός αποφάσισε να κάνει μία καινούργια αρχή και σε ό,τι αφορά την εμφάνισή του στην Πορτογαλία.