Αθλητικά

Φώτης Ιωαννίδης: Το νούμερο που επέλεξε για τη φανέλα του στη Σπόρινγκ Λισαβόνας

Νέα αρχή θα κάνει και σε ό,τι αφορά τη φανέλα του στην Πορτογαλία ο διεθνής επιθετικός
Ο Φώτης Ιωαννίδης με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Φώτης Ιωαννίδης με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Φώτης Ιωαννίδης αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία, όπου και θα αγωνιστεί με ένα νέο νούμερο στη φανέλα του.

Μετά το “7” και το “27” στον Παναθηναϊκό, αλλά και το “8” στην Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας, ο Φώτης Ιωαννίδης επέλεξε το σπάνιο “89” για τη φανέλα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Τα νούμερα που είχε διαλέξει στο παρελθόν ο διεθνής επιθετικός ήταν… πιασμένα στη νέα του ομάδα κι έτσι αυτός αποφάσισε να κάνει μία καινούργια αρχή και σε ό,τι αφορά την εμφάνισή του στην Πορτογαλία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo