Ο Μάικ Τζέιμς της ΤΣΣΚΑ Μόσχας παρακολουθεί τους αγώνες του NBA στη “φούσκα” του Ορλάντο και φαίνεται ότι… ζήλεψε, δηλώνοντας έτοιμος για κάτι αντίστοιχο και στην Ευρώπη για τη Euroleague.

Η κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης στο μπάσκετ αναζητά λύσεις για τον κορονοϊό, μετά και τη διακοπή της περασμένης σεζόν, αλλά μία “φούσκα” μοιάζει αδύνατη, καθώς υπάρχουν παράλληλα και τα εθνικά πρωταθλήματα.

Ο Τζέιμς έγραψε πάντως στο twiter ότι «απλά ήθελα να πω ότι αν η Euroleague θέλει να μας κλείσει για μερικούς μήνες, είμαι μαζί της. Ας το κάνουμε». Στο σχόλιό του απάντησε μάλιστα κι ο Μίροτιτς της Μπαρτσελόνα και ήταν ξεκάθαρος: “Όχι”.

Just want to say if euroleague want us to bubble up for some months I’m wit it. Let’s get it poppin