Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στη λίστα με τους πλουσιότερους ιδιοκτήτες ομάδων του κόσμου – Πάνω από τον Φλορεντίνο Πέρεθ της Ρεάλ Μαδρίτης

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός και της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται στη λίστα του περιοδικού «Four Four Two», με τους πλουσιότερους ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων του κόσμου.

Στη λίστα “Football Rich List 2026” του διάσημου βρετανικού περιοδικού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης καταλαμβάνει την 43η θέση, με εκτιμώμενη περιουσία κοντά στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, χάρη στην παρουσία του σε Ολυμπιακό και Νότιγχαμ Φόρεστ.

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Ο “ισχυρός άνδρας” των Πειραιωτών βρίσκεται έτσι πάνω από τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος είναι 44ος, με περιουσία στα 4,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην κορυφή παραμένει ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Νιούκαστλ, με 1,4 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Το «Four Four Two» κάνει μάλιστα και μία μεγάλη αναφορά στην ενασχόληση στου Έλληνα μεγαλοπαράγοντα με το ποδόσφαιρο, αποθεώνοντάς τον για την παρουσία του στον Ολυμπιακό και τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η αναφορά του «Four Four Two» στον Βαγγέλη Μαρινάκη

«Είτε πρόκειται για έντονες διαμαρτυρίες προς τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είτε για την απόφαση του συλλόγου του να απαγορεύσει στον Γκάρι Νέβιλ τη χρήση της καμπίνας σχολιασμού στο «City Ground», τα πράγματα έχουν συνήθως έντονο ενδιαφέρον όταν ο Μαρινάκης βρίσκεται στο προσκήνιο. Το πάθος είναι στοιχείο που σίγουρα δεν του λείπει.

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Γόνος μιας εξέχουσας ελληνικής εφοπλιστικής οικογένειας, ο Μαρινάκης αξιοποίησε τις βάσεις που έθεσε ο πατέρας του, μετατρέποντας την Capital Maritime & Trading Corp σε μια παγκόσμια αυτοκρατορία και αναδεικνυόμενος σε μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του διεθνούς εμπορίου. Έχει προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό του επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς των μέσων ενημέρωσης και της ενέργειας, εδραιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Ελλάδας.

Η πρώτη του ενασχόληση με το ποδόσφαιρο ξεκίνησε το 2010, όταν εξαγόρασε τον Ολυμπιακό. Έκτοτε, ο σύλλογος-κολοσσός επανέκτησε την κυριαρχία του εντός συνόρων, κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ελληνικής ομάδας σε συλλογικό επίπεδο (το Conference League του 2024) και συμμετείχε επανειλημμένα στη φάση των ομίλων του Champions League. Ο ίδιος έχει επενδύσει σημαντικά σε υποδομές, έχει διευρύνει την εμπορική εμβέλεια του συλλόγου και έχει προωθήσει τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, η θητεία του δεν στερείται εντάσεων. Ο Μαρινάκης είναι γνωστός για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα: οι αιφνίδιες αλλαγές προπονητών, η δημόσια κριτική για τη διαιτησία και άλλες συγκρούσεις αποτελούν μέρος της παρουσίας του στο ελληνικό ποδόσφαιρο – έναν χαρακτήρα που έχουν γνωρίσει καλά και οι φίλαθλοι στην Αγγλία.

Το 2017, μετέφερε τη δυναμική και μαχητική του φύση στα Midlands, ολοκληρώνοντας την εξαγορά της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο στόχος του ήταν σαφής: η αναγέννηση ενός «κοιμώμενου γίγαντα». Μετά από χρόνια αστάθειας, η Φόρεστ απέκτησε ξαφνικά ισχυρή οικονομική στήριξη και έναν ιδιοκτήτη πρόθυμο να δράσει αποφασιστικά. Τα πρώτα χρόνια ήταν ταραχώδη – οι συχνές αλλαγές προπονητών και οι ασυνεπείς μεταγραφικές κινήσεις καθυστερούσαν την πρόοδο – αλλά το σημείο καμπής ήρθε με την πρόσληψη του Στιβ Κούπερ.

Με τη στήριξη των επενδύσεων του Μαρινάκη, η Φόρεστ πέτυχε την άνοδο το 2022, επιστρέφοντας στην Premier League μετά από απουσία 23 ετών. Η παραμονή στην κορυφαία κατηγορία αποδείχθηκε δύσκολη πρόκληση. Ο ίδιος προχώρησε σε επιθετικές δαπάνες για να διατηρήσει τη Φόρεστ ανταγωνιστική, αποκτώντας μεγάλο αριθμό παικτών σε μία μόνο μεταγραφική περίοδο. Κάποιες κινήσεις απέτυχαν παταγωδώς, ενώ άλλες στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Η σχέση του με τους προπονητές παραμένει εύφλεκτη – ιδιαίτερα με τον Νούνο, ο οποίος οδήγησε τη Φόρεστ στην Ευρώπη την προηγούμενη σεζόν, για να απολυθεί τελικά μόλις λίγα παιχνίδια μετά την έναρξη της νέας περιόδου. Ούτε ο διάδοχός του Άγγελος Ποστέκογλου άντεξε περισσότερο.

Αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι η φιλοδοξία του Μαρινάκη. Το εμπορικό προφίλ της Φόρεστ έχει ενισχυθεί, τα έσοδα από τους αγώνες έχουν αυξηθεί και έργα υποδομής που παρέμεναν επί μακρόν στάσιμα έχουν προχωρήσει υπό την καθοδήγησή του».

Οι πλουσιότεροι ιδιοκτήτες στον κόσμο

1. Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν οικογένεια — Νιούκαστλ — περίπου €1,40 τρισ.

2. Οικογένεια Αλ Θάνι — Παρί Σεν Ζερμέν — περίπου €295,5 δισ.

3. Οικογένεια Αρνό — Παρί FC — περίπου €166,9 δισ.

4. Οικογένεια Χαρτόνο — Κόμο — περίπου €44,4 δισ.

5. Μαρκ Μάτεσχιτς — σύλλογοι της Red Bull — περίπου €38,5 δισ.

6. Ιντάν Όφερ — Φαμαλικάο — περίπου €29,2 δισ.

7. Σεΐχης Μανσούρ — Μάντσεστερ Σίτι — περίπου €26,9 δισ.

8. Ντέιβιντ Τέπερ — Σάρλοτ FC — περίπου €21,0 δισ.

9. Αμίν Χ. Νάσερ — Αλ Καντσίγια — περίπου €19,8 δισ.

10. Οικογένεια Πινό — Ρεν — περίπου €18,7 δισ.

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43. Βαγγέλης Μαρινάκης — Ολυμπιακός / Νότιγχαμ Φόρεστ — €4,5 δισ.