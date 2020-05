Οι ομάδες της Euroleague περιμένουν ακόμη την απόφαση για το μέλλον της φετινής διοργάνωσης, αλλά τα μετεγγραφικά σενάρια έχουν ήδη αρχίσει να “οργιάζουν”, με τον Νικ Καλάθη και τον Κώστα Σλούκα να είναι πρωταγωνιστές, όπως και οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.

Ο Καλάθης θεωρείται πια πιθανό να αποχωρήσει από τους “πράσινους” και ο Σλούκας φέρεται να έχει επαφές με τους Πειραιώτες για την επιστροφή του στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, αμφότεροι έχουν ήδη “συνδεθεί” και με σχεδόν όλες τις μεγάλες ομάδες της Euroleague, που αναζητούν γκαρντ.

Πάντως, ο ατζέντης των δύο Ελλήνων, Πάνος Καπάζογλου, έσπευσε να βάλει “φρένο” στα σενάρια για το μέλλον τους, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του στο twitter, ότι και οι δύο έχουν συμβόλαια και περιμένουν να επιστρέψουν στις ομάδες τους.

Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είμαστε ενθουσιασμένοι για το τζάμπολ στο Final Four της EuroLeague. Αντ’ αυτού, πρέπει να διαχειριστούμε τις φήμες και τα σενάρια. Ο Νικ Καλάθης και ο Κώστας Σλούκας έχουν συμβόλαια για την επόμενη σεζόν με τον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε και περιμένουν να τελειώσει η κρίση για να γυρίσουν στο γήπεδο.

Right now we would be having rush and excitement for the tip off of @EuroLeague Final 4.Instead we have to handle rumors and scenarios. @Nick_Calathes15 and @kos_slou have contracts for next season with @paobcgr and @FBBasketbol and wait for the crisis to end and get back to gym