Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Για το μπρέικ χωρίς τον Σλούκα οι «πράσινοι» στα πλέι οφ της Euroleague

Πρεμιέρα στην Ισπανία θα κάνει ο Παναθηναϊκός με στόχο το διπλό κόντρα στη Βαλένθια
Ναν και Χουάντσο
21:45 - Novasports Prime
Ναν και Χουάντσο σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Βαλένθια για την πρεμιέρα των πλέι οφ της Euroleague, όπου και θα ψάξει απόψε (28/04/26, 21:45, Live από το Newsit.gr) το μπρέικ με το… καλημέρα στη σειρά, ώστε να πάρει το πλεονέκτημα έδρας για το υπόλοιπο της διοργάνωσης, αφού το Final 4 διεξάγεται φέτος στο Telekom Center Athens.

Μετά από μία κακή σεζόν στη Euroleague, ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε να παίξει στα play in για να εξασφαλίσει την 7η θέση και να “διασταυρωθεί” με τη μεγάλη έκπληξη της χρονιάς, Βαλένθια, για μία θέση στο Final 4 της Euroleague.

Οι “πράσινοι” διαθέτουν ένα από τα πιο “πλούσια” ρόστερ της Ευρώπης, με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις να έχει “εκτοξεύσει” την ποιότητα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, κάτι που δεν φάνηκε όμως στην κανονική περίοδο της Euroleague. Αντίθετα, η Βαλένθια χωρίς μεγάλους σταρ έπαιξε μαζί με τον Ολυμπιακό το καλύτερο μπάσκετ και νίκησε δύο φορές τον Παναθηναϊκό, δείχνοντας τη δυναμική της.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2024 όμως, ελπίζουν ότι θα φανούν πιο ανταγωνιστικοί στα πλέι οφ της Euroleague, διαθέτοντας και πολύ περισσότερη εμπειρία, έστω και χωρίς τον Κώστα Σλούκα.

Ο αρχηγός του “τριφυλλιού” τραυματίστηκε λίγο πριν το πρώτο ματς με τη Βαλένθια και θα χάσει ολόκληρη τη σειρά, σε μία σημαντική απώλεια για την ομάδα του. Ο Τι Τζέι Σορτς θα κληθεί να καλύψει το κενό του διεθνούς γκαρντ, όντας φορμαρισμένος και από το ματς με τη Μονακό, όπου αναδείχηθκε MVP για τον Παναθηναϊκό.

Αθλητικά
