Στέφανος Τσιτσιπάς – Κάσπερ Ρουντ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα στη Μαδρίτη

Μετά από καιρό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει σε ένα τουρνουά της ATP, αφού βρίσκεται στους “16” του Όπεν της Μαδρίτης και θα “παλέψει” με τον Κάσπερ Ρουντ για να πάρει το “εισιτήριο” για τα προημιτελικά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε ήδη έναν παίκτη του top15 στη Μαδρίτης, τον Μπούμπλικ και αν καταφέρει το ίδιο και κόντρα στον Κάσπερ Ρουντ θα μπει σε “τροχιά” τίτλου στο Masters της ATP, παίρνοντας σμαντικούς βαθμούς για την άνοδό του στην παγκόσμια κατάταξη.

Η “μονομαχία” του κορυφαίου Έλληνα τενίστα με το Νο15 του κόσμου, είναι προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη 28 Απριλίου 2026, μετά τις 16:00 σε ώρα Ελλάδας, με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 6 HD.