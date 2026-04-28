ΠΑΟΚ: Συνάντηση κορυφής με Ιβάν Σαββίδη και Ραζβάν Λουτσέσκου στο Πόρτο Καρράς

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τη σεζόν, αλλά μετά την απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδας και έχοντας μείνει ουσιαστικά εκτός τίτλου στα πλέι οφ της Super League, ο Ιβάν Σαββίδης και ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένεται να συζητήσουν άμεσα την επόμενη ημέρα στο σύλλογο.

Ο Ιβάν Σαββίδης έχει μείνει στην Ελλάδα μετά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και θα συναντηθεί διά ζώσης με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, σήμερα το πρωί της Τρίτης 28 Μαρτίου στο Πόρτο Καρράς της Θεσσαλονίκης.

Οι δύο άνδρες θα συζητήσουν για όσα έγιναν τη φετινή σεζόν και θα πάρουν αποφάσεις για το ερχόμενο καλοκαίρι, ώστε να ξεκινήσει από νωρίς ο σχεδιασμός για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.