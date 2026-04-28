Ολυμπιακός – Μονακό: Πρεμιέρα των πλέι οφ στο ΣΕΦ με τους Πειραιώτες σε θέση «ισχύος» στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί απόψε (28/04/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) τη Μονακό στο ΣΕΦ για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, όπου και θέλει να δώσει τον… τόνο για τη συνέχεια της σειράς και την πρόκριση στο Final 4.

Μετά από μία εξαιρετική κανονική περίοδο, ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κατάταξης και θα αντιμετωπίσει τη Μονακό των προβλημάτων για να πάρει το “εισιτήριο” για το Final 5 της Euroleague στο Telekom Center Athens.

Οι Πειραιώτες είναι το φαβορί κόντρα στους Μονεγάσκους, αλλά οι δύο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά από τις “μονομαχίες” των τελευταίων ετών στη Euroleague και έτσι αναμένεται… σφαγή από το πρώτο ματς στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα από τα πιο πλήρες ρόστερ της ιστορίας τους και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, αφού επέστρεψε στις προπονήσεις και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφασίζει την τελευταία στιγμή για τους “ψηλούς” που θα πάρει στη 12άδα του αφού έχει επανέλθει πλέον και ο Μουστάφα Φαλ.

Η Μονακό από την άλλη πλευρά, έχει ελλιπές ρόστερ, μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη λόγω των οικονομικών ζητημάτων στην ομάδα, αλλά έδειξε και στα play in ότι είναι επικίνδυνος αντίπαλος ακόμη και με… 8 παίκτες. Κόντρα στον Ολυμπιακό οι “Μονεγάσκοι” έχουν όμως επιστροφές, με τον Νίκολα Μίροτιτς να μην είναι πάντως διαθέσιμος για τα δύο πρώτα παιχνίδια στο ΣΕΦ.

Η σειρά θα κριθεί στις τρεις νίκες, με τον Ολυμπιακό να έχει εντός έδρας τα δύο πρώτα ματς και τη “μάχη” να μεταφέρεται στη συνέχεια στο Πριγκιπάτο.