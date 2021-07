Σοκ έχει προκαλέσει στην Γαλλία η επίθεση που πραγματοποίησε γυναίκα στον άσο της Λοριάν, Γιοανά Γουισά, με στόχο την απαγωγή της νεογέννητης κόρης του, όπως αποδείχθηκε.

Στόχος επίθεσης έγινε ο Γιοανά Γουισά της Λοριάν το απόγευμα της Πέμπτης (7/7), καθώς γυναίκα που τον πλησίασε για να του ζητήσει αυτόγραφο τον έλουσε με οξύ, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα και πλέον να είναι εξαιρετικά αμφίβολο το αν θα παίξει ξανά ποδόσφαιρο.

Αιτία της επίθεσης ήταν η επιθυμία της γυναίκας να απαγάγει την νεογέννητη κόρη του άτυχου παίκτη με καταγωγή από το Κονγκό, με τον οποίο γνωριζόταν, αφού είχε έλθει σε επαφή με τον ίδιο και την γυναίκα του, ως κοινωνική λειτουργός, λίγο πριν γεννηθεί το μωρό τους.

Αμέσως μετά την επίθεση η δράστις, που δεν κατάφερε να αρπάξει το παιδί από τον Γουισά, διέφυγε και επιτέθηκε με το καυστικό υγρό σε άλλο ζευγάρι, προσπαθώντας να απαγάγει το δικό τους βρέφος, αλλά λίγο αργότερα οι Αρχές την συνέλαβαν και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απαγωγής, πράξεις βαρβαρότητας και βίαιο περιορισμό. Το περιστατικό έγινε γνωστό από τον σύλλογο της Λοριάν που ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον ποδοσφαιριστή της, ενώ ζήτησε από τις αρχές να τιμωρηθεί η δράστις.

The woman who attacked Lorient’s Yoane Wissa on Thursday with acid was trying to kidnap his newborn baby girl after suffering a miscarriage of her own & hiding it from her husband – the next day, she successfully kidnapped another child, but was arrested. https://t.co/SqHSVrE65D