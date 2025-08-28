Γεωργία – Ισπανία 83-69: Πρώτη βόμβα στο Eurobasket 2025 δια χειρός Μαμουκελασβίλι

Η Γεωργία έκανε την πρώτη έκπληξη στο φετινό Eurobasket, επικρατώντας άνετα της Ισπανίας με 83-69 στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου που διεξάγεται στη Λεμεσό και στον οποίο βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας.

Η Γεωργία διαθέτει μία επικίνδυνη ομάδα και φρόντισε να το δείξει από την πρεμιέρα, ξεπερνώντας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το εμπόδιο της Ισπανίας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Μαμουκελασβίλι, ο οποίος μέτρησε 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Γεωργιανός NBAερ είχε συμπαραστάτη τον έτερο NBAερ της ομάδας, Γκόγκα Μπιτάτζε, ο οποίος πέτυχε 15 πόντους, ενώ στους 13 σταμάτησε ο πολύπειρος Σενγκέλια.

Από πλευράς ηττημένων, διασώθηκε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού μέτρησε 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Επόμενος αντίπαλος της Γεωργίας η Ιταλία (Σάββατο 30 Αυγούστου στις 15:00), επόμενος αντίπαλος της Ισπανίας η Βοσνία (Σάββατο 30 Αυγούστου στις 21:30).

Ο αγώνας

Μετά από ένα κλειστό πρώτο μέρος, η Γεωργία, απάντησε με επιμέρους σκορ 20-14 στην 3η περίοδο και προηγήθηκε με +8 (57-49) για να προσπεράσει και με +15 (75-60), περίπου 3 λεπτά πριν από τη λήξη.

Οι Ίβηρες είχαν καταφέρει να μειώσουν στο -3 (61-58) με επιμέρους σκορ 3-9 στις αρχές της 4ης περιόδου με 5 πόντους από τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και δίποντα των Τσάβι Λόπεθ-Αροστερί και Χάιμε Πραδίγια. Το τρίο των Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι, Μπέκα Μπουργιανάτζε και Γκόγκα Μπιτάτζε όμως είπε «όχι» στη «Φούρια Ρόχα» απαντώντας με επιμέρους σκορ 14-2 (!) για το +15 (75-60) της Γεωργίας, με εναπομείναντα χρόνο 3:10΄΄ για την ολοκλήρωση της πρεμιέρας του 3ου ομίλου.

Ο Χουάντσε Ερνανγκόμεθ μείωσε σε 75-62, για να ευστοχήσει σε τρίποντο ο Μπιτάτζε (78-62). Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού απάντησε με τρίποντο (78-65). Ο Σαντιάγκο Αλντάμα υπέπεσε σε φάουλ στον Τορνίκε Σενγκέλια, με τον Γεωργιανό να ευστοχεί στη μία βολή (79-65). Ο Ντάριο Μπριθουέλα πέτυχε 4 διαδοχικούς πόντους για την Ισπανία (79-69), αλλά η διαφορά των 10 πόντων στα 59΄΄ που απέμεναν ήταν αδύνατον να καλυφθεί. Ο Μπέκα Μπουργιανάτζε είχε 1/2 βολές μετά από φάουλ του Μπριθουέλα και ο Καμάρ Μπάλντγουιν με τρίποντο (83-69) «έγραψε» το ιδανικό φινάλε μιας πολύ μεγάλης νίκης για τη Γεωργία.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-17, 37-35, 57-49, 83-69,

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι 2, Μαμουκελασβίλι 19 (4/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τζιντζαράτζε, Μπουργιανάτζε 7, Σερμαντίνι 4, Σανάτζε 11 (2/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/6 βολές), Σενγκέλια 13 (3/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/6 βολές), Μπιτάτζε 15 (4/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/4 βολές), Μπάλντουιν 12 (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οτσχικίτζε.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Πουέρτο, Ντε Λαρέα 3 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Πραντίγια 6, Σεν-Σουπερί 4, Λόπεθ-Αροστέγι 3, Αλδάμα 12 (3/5 δίποντα, 2/10 τρίποντα), Μπριθουέλα 11 (5/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/3 βολές), Μπίλι Ερνανγκόμεθ 8 (4/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γιούστα 4, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 13 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πάρα 5 (1).

Τα ομαδικά στατιστικά της Γεωργίας: 21/36 δίποντα, 8/27 τρίποντα, 17/26 βολές, 46 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 16 επιθετικά), 19 ασίστ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 11 λάθη, 21 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Ισπανίας: 21/34 δίποντα, 7/32 τρίποντα, 6/13 βολές, 29 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 9 επιθετικά), 20 ασίστ, 6 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 11 λάθη, 23 φάουλ.