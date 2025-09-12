Η Γερμανία αντιμετωπίζει τη Φινλανδία στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Eurobasket στη «Riga Arena». Η ομάδα του Ντένις Σρέντερ φαντάζει το απόλυτο φαβορί, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να διαγράψει τους Σκανδιναβούς του Λάουρι Μάρκανεν. Οι δυο ομάδες είχαν συγκρουστεί και στη φάση των ομίλων, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές να επικρατούν (91-61) στο Τάμπερε.
Γερμανία – Φινλανδία live ο πρώτος ημιτελικός του Eurobasket 2025
Φάουλ και βολές για τον Τίεμαν
1:19 για το τέλος της πρώτης περιόδου
Φάουλ και βολές για τη Φινλανδία
και τάιμ άουτ
3:10 για το τέλος της πρώτης περιόδου
Άστοχος στη βολή του ο Μάρκανεν
Βολές για τον Σρέντερ
6:57 για τυο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
με κάρφωμα
Λιτλ, Γκτάντισον, Βάλτονεν, Μάρκανεν και Γιάντουνεν στο αρχικό σχήμα της Φινλανδίας
Σρέντερ, Ομπστ, Μπόνγκα, Βάγκνερ και Τάις ξεκινούν για τη Γερμανία
Τελευταίες οδηγίες στους παίκτες
η στιγμή για την ανάκρουση των εθνικών ύμνων
Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων
Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο του Ελλάδα – Τουρκία στον μεγάλο τελικό και ο ηττημένος τον αντίστοιχο του δεύτερο ημιτελικού στον μικρό, με φόντο το χάλκινο μετάλλιο
Η Γερμανία φαντάζει το απόλυτο φαβορί στον πρώτο ημιτελικό του Eurobasket, με τη Φινλανδία να δείχνει ικανή για όλα, μετά τις τεράστιες εμφανίσεις στο τουρνουά, πετώντας έξω ακόμα και τη Σερβία.
Μαζί θα παρακολουθήσουμμε το Γερμανία - Φινλανδία, για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025
