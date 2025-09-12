Συμβαίνει τώρα:
Γερμανία – Φινλανδία live ο πρώτος ημιτελικός του Eurobasket 2025

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ μαθαίνει αντίπαλο στον μεγάλο ή τον μικρό τελικό του Eurobasket 2025
ΦΩΤΟ Saukkomaa
Eurobasket 2025
Πρώτος ημιτελικός
ΦΩΤΟ Saukkomaa/Lehtikuva via REUTERS

Η Γερμανία αντιμετωπίζει τη Φινλανδία στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Eurobasket στη «Riga Arena». Η ομάδα του Ντένις Σρέντερ φαντάζει το απόλυτο φαβορί, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να διαγράψει τους Σκανδιναβούς του Λάουρι Μάρκανεν. Οι δυο ομάδες είχαν συγκρουστεί και στη φάση των ομίλων, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές να επικρατούν (91-61) στο Τάμπερε.

17:19 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Τίεμαν

17:19 | 12.09.2025
17:18 | 12.09.2025
17:18 | 12.09.2025
29-24 με τον Νκαμουά
17:18 | 12.09.2025
29-21 μπροστά η Γερμανία
17:17 | 12.09.2025

1:19 για το τέλος της πρώτης περιόδου

17:17 | 12.09.2025
28-21 με τον Τίεμαν
17:16 | 12.09.2025
26-21 μειώνει η Φινλανδία
17:16 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τη Φινλανδία

17:16 | 12.09.2025
26-19 με τον Όσκαρ Ντα Σίλβα
17:15 | 12.09.2025
24-19 με τον Τρίσταν Ντα Σίλβα
17:15 | 12.09.2025
21-19 με τη βολή του Γιάντουνεν, μετά από τεχνική ποινή
17:12 | 12.09.2025
21-18 με τον Μπόνγκα

και τάιμ άουτ

17:11 | 12.09.2025

3:10 για το τέλος της πρώτης περιόδου

17:10 | 12.09.2025
19-18 και πρώτο προβάδισμα για τη Γερμανία στο ματς
17:09 | 12.09.2025
17-18 με τη βολή του Βάγκνερ
17:09 | 12.09.2025
16-18 με τον Βάγκνερ, που θα έχει και μια βολή
17:09 | 12.09.2025
14-18 μειώνει η Γερμανία
17:09 | 12.09.2025
11-18 με τον Μάρκανεν
17:08 | 12.09.2025
11-16 με κάρφωμα του Βάγκνερ
17:08 | 12.09.2025

Άστοχος στη βολή του ο Μάρκανεν

17:07 | 12.09.2025
9-16 με τον Μάρκανεν και θα έχει και μια βολή από το φάουλ του Σρέντερ
17:07 | 12.09.2025
9-14 με τον Σρέντερ
17:07 | 12.09.2025
6-14 η Φινλάνδία
17:07 | 12.09.2025
6-11 μειώνει η Γερμανία
17:06 | 12.09.2025

Βολές για τον Σρέντερ

17:04 | 12.09.2025
4-11 η Φινλανδία με τον Γκράντινσον
17:04 | 12.09.2025

6:57 για τυο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

17:04 | 12.09.2025
4-9 με τον Λιντλ η Φινλανδία
17:02 | 12.09.2025
4-7 η Φινλανδία με τον Λιτλ
17:02 | 12.09.2025
4-5 και πάλι ο Τάις

με κάρφωμα

17:01 | 12.09.2025
2-5 η Φινλανδία
17:01 | 12.09.2025
2-2 ο Τάις μετά από επιθετικό τιμπάουντ
17:01 | 12.09.2025
0-2 η Φινλανδία
17:00 | 12.09.2025
Ξεκίνησε ο αγώνας
17:00 | 12.09.2025

Λιτλ, Γκτάντισον, Βάλτονεν, Μάρκανεν και Γιάντουνεν στο αρχικό σχήμα της Φινλανδίας

16:59 | 12.09.2025

Σρέντερ, Ομπστ, Μπόνγκα, Βάγκνερ και Τάις ξεκινούν για τη Γερμανία

16:54 | 12.09.2025

Τελευταίες οδηγίες στους παίκτες

16:54 | 12.09.2025

η στιγμή για την ανάκρουση των εθνικών ύμνων

16:52 | 12.09.2025
16:51 | 12.09.2025

Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων

16:50 | 12.09.2025

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια, Γερμανία και η Φινλανδία είχαν συγκρουστεί και στη φάση των ομίλων, με τους Γερμανούς να επικρατούν των Φινλανδών με 91-61 στο Τάμπερε.

16:49 | 12.09.2025

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο του Ελλάδα – Τουρκία στον μεγάλο τελικό και ο ηττημένος τον αντίστοιχο του δεύτερο ημιτελικού στον μικρό, με φόντο το χάλκινο μετάλλιο

16:49 | 12.09.2025

Η Γερμανία φαντάζει το απόλυτο φαβορί στον πρώτο ημιτελικό του Eurobasket, με τη Φινλανδία να δείχνει ικανή για όλα, μετά τις τεράστιες εμφανίσεις στο τουρνουά, πετώντας έξω ακόμα και τη Σερβία.

16:48 | 12.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμμε το Γερμανία - Φινλανδία, για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025

16:47 | 12.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
