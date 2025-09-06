Γερμανία – Πορτογαλία 85-58: Πρόκριση με «πάρτι» στο φινάλε για τους Γερμανούς στο Eurobasket 2025

Η Πορτογαλία εμφανίστηκε περισσότερο ανταγωνιστική του αναμενομένου κόντρα στη Γερμανία στο δεύτερο παιχνίδι για τη φάση των “16” του Eurobasket, αλλά “κατέρρευσε” στο τελευταίο δεκάλεπτο και οι Γερμανοί έκαναν “πάρτι”, φθάνοντας σε μία επιβλητική επικράτηση με σκορ 85-58.

Μετά από μία μεγάλη “μάχη” για τρεις περιόδους, η Πορτογαλία βρέθηκε να προηγείται στο τρίτο δεκάλεπτο με 52-51, αλλά ακολούθησε ένα απίθανο επιμέρους σκορ 34-6 από τη Γερμανία, που χάρισε τελικά μία άνετη νίκη στους Γερμανούς και την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Η Γερμανία ήταν πολύ άστοχη στα τρίποντα, στο ξεκίνημα του αγώνα και οι Πορτογάλοι είχαν πρωταγωνιστή τον Κέτα στη ρακέτα, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να είναι ντέρμπι στη μεγαλύτερη διάρκειά του.

Τα σουτ μπήκαν όμως για τους Γερμανούς στην τελευταία περίοδο και ο Λο έγινε παράγοντας του αγώνα στο πλευρό των Βάγκνερ και Σρούντερ, για να έρθει έτσι το τελικό 85-58.

Τα δεκάλεπτα: 17-12, 31-32, 51-52, 85-58

Τα στατιστικά των παικτών

Γερμανία (Μουμπρού): Μπόνγκα 15 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Όσκαρ Ντα Σίλβα 2, Λο 12 (4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τρίσταν Ντα Σίλβα 11 (3/3 τρίποντα), Βάγκνερ 16 (4/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 8/8 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τάις 8 (4/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Σρούντερ 16 (6/8 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ασίστ), Όλατς, Τίμαν, Ομπστ 5 (1/7 τρίποντα)

Πορτογαλία (Γκόμες): Μπριτο 5 (1/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Γουίλιαμς 8 (2), Αμαράντε 5 (1), Κεϊρός 2 (1/6 σουτ), Γκαμεϊρό 7 (2/6 σουτ), Ρελβάο 4 (6 ριμπάουντ), Νούνο Σα, Κανδίδο Σα 5 (1), Λισμπόα 4 (2/13 σουτ), Κέτα 18 (4/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/9 βολές, 11 ριμπάουντ)