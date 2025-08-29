Γερμανία – Σουηδία 105-83: Έκανε με άνεση το 2/2 στο Eurobasket 2025 με Σρέντερ και Βάγκνερ

Νέα “κατοστάρα”! Τη δεύτερή της νίκη σε ισάριθμα ματς στο Β γκρουπ του Ευρωμπάσκετ πέτυχε η Γερμανία, που επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση της Σουηδίας (105-83) και την άφησε χωρίς νίκη στη διοργάνωση.

Για την Γερμανία ξεχώρισε ο Ντένις Σρέντερ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Φραντζ Βάγκνερ (21) και Ντάνιελ Τάιας (11)

Για την Σουηδία, ο Μέλβιν Πάντζαρ είχε 18 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Μπάρρα Ενζί “μέτρησε” 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο. Διψήφιοι ήταν ακόμα οι Ματίας Μάρκουσον (13), Λούντβιγκ Χάκανσον (11) και Τομπίας Μποργκ (11).

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 59-42, 84-66, 105-83

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Μουμπρού): Μπόνγκα 9 (1/3 τρίποντα), Ο. Ντα Σίλβα 6, Λο 13 (3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τ. Ντα Σίλβα 7 (6 ριμπάουντ), Βάγκνερ 21 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Τάις 11 (4 ριμπάουντ), Σρούντερ 23 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χόλατς 3, Τίμαν 6 (4 ριμπάουντ), Κράτζερ, Ομπστ 6

ΣΟΥΗΔΙΑ (Ρίπινεν): Άντερσον, Ράμστεντ 8 (2 ριμπάουντ), Φολκ 3 (5 ριμπάουντ), Μποργκ 11 (3/9 τρίποντα), Χάκανσον 11 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μάρκουσον 13 (4 ριμπάουντ), Σπάιρς 3, Γκάντεφορς 4, Πάντζαρ 18 (5/6 τρίποντα), Εντζιέ 12 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ)