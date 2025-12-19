Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είμαι η πιο καυτή γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν σταματάει να διαβάζει δημοσιεύματα για το μέλλον του, με τις φήμες περί αποχώρησής του από τους Μπακς να έχουν φουντώσει τις τελευταίες εβδομάδες.

Όλα τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ ασχολούνται με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να έχει διάθεση για χιούμορ, μιλώντας στα media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το εκτιμώ… Είναι η πρώτη φορά που συζητάνε για μένα τόσο πολύ… Είμαι σπίτι με τα παιδιά μου, ανοίγω την τηλεόραση και ο ακούω ότι ο Γιάννης πάει στους Γκρίζλις ή ο Γιάννης πάει στους Πίστονς. Είμαι η πιο καυτή γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή», είπε χαμογελώντας ο ηγέτης των Μπακς.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε, πάντως, πως δεν έχει κάνει καμία συζήτηση με τους Μπακς για το μέλλον του.