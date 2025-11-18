Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ελαφριά θλάση ο «Greek freak» και λήξη συναγερμού στους Μιλγουόκι Μπακς

Καλά νέα με Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ο τραυματισμός που υπέστη στο παιχνίδι με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς αποδείχθηκε ήπιας μορφής.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι έχει υποστεί ελαφριά θλάση στον αριστερό προσαγωγό, κάτι που έκανε γνωστό ο δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια.

Αυτό σημαίνει ότι ο “Greek freak” αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα 1 έως 2 εβδομάδων κι έτσι δεν θα χάσει πολλά παιχνίδια των Μιλγουόκι Μπακς.

Για τα “Ελάφια” ακολουθούν τα παιχνίδια με 76ερς (21.11.2025, 03:00), Πίστονς (23.11.2025, 03:00), Μπλέιζερς (25.11.2025, 03:00), Μαϊάμι Χιτ (27.11.2025, 02:30), Νικς (29.11.2025, 02:30), Νετς (30.11.2025, 03:00) και Ουίζαρντς (02.12.2025, 02:00).