Αθλητικά

Ναν, Όσμαν και Χέιζ Ντέιβις στον γάμο του Τι Τζέι Σορτς στη λίμνη Κόμο

Τίμησαν τον πρώην συμπαίκτη τους στον Παναθηναϊκό
Ναν, Όσμαν και Χέιζ Ντέιβις στον γάμο του Τι Τζέι Σορτς στη λίμνη Κόμο
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Ο Κέντρικ Ναν και ο Τσέντι Οσμαν βρέθηκαν στη λίμνη Κόμο για τον γάμο του πρώην συμπαίκτη τους στον Παναθηναϊκό, Τι-Τζέι Σορτς.

Ο Τι Τζέι Σορτς αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό πριν λίγες ημέρες για να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια, ωστόσο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τους πρώην συμπαίκτες του στο τριφύλλι.

Γι’ αυτό και ο Κέντρικ Ναν με τον Τσέντι Όσμαν τίμησαν τον Αμερικανό γκαρντ με την παρουσία τους στον γάμο του στην ονειρική λίμνη του Κόμο.

Ο Τι-Τζέι Σορτς επέλεξε μαζί με την αγαπημένη του, Άλμα Φρανκλ-Μάους να παντρευτούν σε βίλα, με τον Αμερικανό γκαρντ και τον Τούρκο φόργουορντ να δίνουν το παρών.

Παρόντας ήταν και ο Χέιζ-Ντέιβις, , ενώ ο γάμος του Σορτς είχε και “ερυθρόλευκο” χρώμα, αφού εκεί βρέθηκε και ο Τάισον Γουόρντ, με τους δύο αθλητές να έχουν στενή σχέση από τη συνύπαρξή τους πριν δύο χρόνια στην Παρί.

Ο Ναν ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και στιγμιότυπα από τον γάμο, ποζάροντας μπροστά στην κάμερα μαζί με τον Όσμαν, ο οποίο; θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

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Αθλητικά
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