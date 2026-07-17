Ναν, Όσμαν και Χέιζ Ντέιβις στον γάμο του Τι Τζέι Σορτς στη λίμνη Κόμο

Ο Κέντρικ Ναν και ο Τσέντι Οσμαν βρέθηκαν στη λίμνη Κόμο για τον γάμο του πρώην συμπαίκτη τους στον Παναθηναϊκό, Τι-Τζέι Σορτς.

Ο Τι Τζέι Σορτς αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό πριν λίγες ημέρες για να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια, ωστόσο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τους πρώην συμπαίκτες του στο τριφύλλι.

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Γι’ αυτό και ο Κέντρικ Ναν με τον Τσέντι Όσμαν τίμησαν τον Αμερικανό γκαρντ με την παρουσία τους στον γάμο του στην ονειρική λίμνη του Κόμο.

Ο Τι-Τζέι Σορτς επέλεξε μαζί με την αγαπημένη του, Άλμα Φρανκλ-Μάους να παντρευτούν σε βίλα, με τον Αμερικανό γκαρντ και τον Τούρκο φόργουορντ να δίνουν το παρών.

Παρόντας ήταν και ο Χέιζ-Ντέιβις, , ενώ ο γάμος του Σορτς είχε και “ερυθρόλευκο” χρώμα, αφού εκεί βρέθηκε και ο Τάισον Γουόρντ, με τους δύο αθλητές να έχουν στενή σχέση από τη συνύπαρξή τους πριν δύο χρόνια στην Παρί.

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Ο Ναν ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και στιγμιότυπα από τον γάμο, ποζάροντας μπροστά στην κάμερα μαζί με τον Όσμαν, ο οποίο; θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.