Σάκκαρη – Παρκς: Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια διεκδικεί το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Athens Open

Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει απόψε (17/7/2026) την Άσλεϊ Παρκς (No.70) στα προημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας.

Η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα έχει δύσκολο έργο κόντρα στην Αμερικανίδα τενίστρια, η οποία την έχει κερδίσει και στις δύο προηγούμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις.

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Μπροστά στο ελληνικό κοινό, η Μαρία Σάκκαρη θέλει να δώσει συνέχεια στην ανοδική πορεία της και να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Athens Open.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει μετά τις 19:30 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.