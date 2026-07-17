Αθλητικά

Ισπανία – Αργεντινή: Πώς θα εμφανιστούν οι δύο ομάδες στον τελικό του Μουντιάλ

Η FIFA γνωστοποίησε τις εμφανίσεις που θα χρησιμοποιήσουν η Ισπανία και η Αργεντινή
Ο Λιονέλ Μέσι
Reuters/Maria Lysaker
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Ισπανία και Αργεντινή ετοιμάζονται για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή (19/7/2026) στη Νέα Υόρκη.

Η FIFA γνωστοποίησε τις εμφανίσεις που θα χρησιμοποιήσουν η Ισπανία και η Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ, με τις δύο φιναλίστ να αγωνίζονται με τις παραδοσιακές τους εμφανίσεις, καθώς δεν προκύπτει σύγκρουση χρωμάτων.

Η Ισπανία θα φορέσει την κλασική κόκκινη φανέλα με μπλε σορτσάκι, ενώ η Αργεντινή θα παραταχθεί με τη χαρακτηριστική λευκή φανέλα με τις γαλάζιες κάθετες ρίγες και λευκό σορτσάκι.

Παράλληλα, η FIFA ενημέρωσε και για τις εμφανίσεις των ομάδων στον μικρό τελικό. Η Γαλλία θα αγωνιστεί με την παραδοσιακή μπλε εμφάνισή της, ενώ η Αγγλία θα φορέσει τη λευκή της φανέλα.

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Αθλητικά
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