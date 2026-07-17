Αθλητικά

Ολυμπιακός: Φιλικό τεστ με Φορτούνα Σιτάρντ

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:30
Φορτούνης
Ο Φορτούνης κόντρα στη Ράκοβ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται και πάλι στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιείται το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προετοιμάζεται για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και το απόγευμα της Παρασκευής (17/7/2026) ο Ολυμπιακός δίνει ακόμα ένα φιλικό αγώνα επί ολλανδικού εδάφους, αυτή τη φορά κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 και θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 1HD.

Το φιλικό αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Ρόκα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
345
133
81
69
59
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo