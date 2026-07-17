Ολυμπιακός: Φιλικό τεστ με Φορτούνα Σιτάρντ

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται και πάλι στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιείται το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προετοιμάζεται για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και το απόγευμα της Παρασκευής (17/7/2026) ο Ολυμπιακός δίνει ακόμα ένα φιλικό αγώνα επί ολλανδικού εδάφους, αυτή τη φορά κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ.

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Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 και θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 1HD.

Το φιλικό αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Ρόκα.