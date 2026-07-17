Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Ρίντερκνεχ: Μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά του Γκστάαντ

Η δύσκολη μάχη του Έλληνα πρωταθλητή με τον Γάλλο τενίστα είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Wimbledon / REUTERS
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει απόψε (17/7/2026) τον Γάλλο Άρτουρ Ρίντερκνεχ (No28) για τα προημιτελικά του 250αριού τουρνουά του Γκστάαντ στην Ελβετία.

Το έργο του Έλληνα πρωταθλητή δεν είναι εύκολο, με τον Τσιτσιπά να διεκδικεί την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης κόντρα σ’ έναν τενίστα με πολύ καλό σερβίς και δυνατά χτυπήματα.

Η μονομαχία είναι προγραμματισμένη για τις 18:30 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 6HD.

Οι δύο τενίστες έχουν συναντηθεί μόλις μία φορά στο παρελθόν και συγκεκριμένα πριν λίγους μήνες στο Ρότερνταμ, όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε επικρατήσει με 2-0 σετ.

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