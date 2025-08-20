Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η επιβλητική του εμφάνιση στο Ελλάδα – Λετονία

MVP με 25 πόντους σε λιγότερο από 16 λεπτά ο «Greek Freak»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στη Λετονία (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στη Λετονία (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος στο πρώτο του φετινό παιχνίδι με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας και βελτίωσε απόλυτα την εικόνα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, οδηγώντας τη σε μία ευρεία νίκη με 104-86 επί της Λετονία, στο φιλικό παιχνίδι για το τουρνουά “Ακρόπολις”.

Παρότι αγωνίστηκε λιγότερο από 16 λεπτά στο ματς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου για όσο βρέθηκε στο παρκέ και ολοκλήρωσε τον αγώνα με απίθανη στατιστική, όντας ο MVP της αναμέτρησης για την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας.

Ο “Greek Freak” μέτρησε 25 πόντους (9/11 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 7/9 βολές), 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες, στη φετινή πρεμιέρα του με τη “γαλανόλευκη” και έδειξε με τον πλέον επιβλητικό τρόπο, ότι η Εθνική Ελλάδας ανεβαίνει… επίπεδο, με τον ίδιο παρόντα στο γήπεδο.

Ο Αντετοκούνμπο κέρδισε φυσικά και το χειροκρότημα του κόσμου στο ΟΑΚΑ.

