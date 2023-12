Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το 2023, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς (119-111).

“Μεγάλη νίκη για να κλείσει το 2023. Τα λέμε το 2024!”. Με αυτή την ανάρτηση στο Twitter, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “γιόρτασε” τη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς επί των Καβαλίερς στο Κλίβελαντ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μία (ακόμα) MVP εμφάνιση, πετυχαίνοντας 34 πόντους (14/21 δίποντα, 6/7 βολές) και μάζεψε 16 ριμπάουντ, ενώ είχε 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη στα 36:34 που αγωνίστηκε.

Great win to close out 2023. See you in 2024!pic.twitter.com/nC2PGSSPzS