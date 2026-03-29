Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους

Αινιγματική ανάρτηση από τον κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα στα social media
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Instagram, μετά τον αποκλεισμό των Μπακς από τα πλέι οφ του NBA.

Οι Μπακς διασύρθηκαν και από τους Σπερς με 127-95, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν και μαθηματικά από τα πλέι οφ της Ανατολής, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει μία αινιγματική ανάρτηση.

“Το να προσεύχεστε για την πρώτη μου δεν σας κάνει θρήσκους”, έγραψε ο Έλληνας σούπερ σταρ στο Instagram.

 
 
 
 
 
H σεζόν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε ολοκληρωθεί πιο νωρίς, αφού ο Έλληνας σούπερ σταρ τραυματίστηκε πριν λίγες εβδομάδες και δεν πάτησε ξανά παρκέ.

