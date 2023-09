Μια ακόμα… φωνή στις ΗΠΑ που ρίχνει “φαρμάκι” προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά και την συνύπαρξή του με τα αδέρφια του, Θανάση και -πλέον- Άλεξ, στους Μιλγουόκι Μπακς.

Κριτική στον Γιάννη Αντετοκούνμπο άσκησε ο άλλοτε παίκτης του NFL και νυν σχολιαστής, Σάνον Σαρπ, βάζοντας στο στόχαστρο τον “Greek freak”.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του., ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε πως δεν θα υπογράψει πρόωρη ανανέωση στο συμβόλαιό του μες τους Μιλγουόκι Μπακς, εάν δεν νιώθει πως άπαντες στην ομάδα πάνε για πρωτάθλημα.

Ο Σάνον Σάρπ μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή του ESPN -στην οποία συμμετέχει- και με αφορμή τη συγκεκριμένη δήλωση, εξαπέλυσε “επίθεση” στον “Greek freak”, λέγοντας πως ενώ κάνει λόγο για ενίσχυση του ρόστερ , τα δύο αδέρφια του διατηρούν δύο θέσεις στην ομάδα.

“Συνεχίζεις να μιλάς για πλαισίωσή σου από ταλέντο. Υπάρχουν δύο θέσεις κατειλημμένες από τα αδέρφια σου” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Shannon Sharpe accuses Giannis of limiting Milwaukee’s talent by giving roster spots to his brothers



“You keep talking about surrounding you with talent. There’s 2 spots being occupied by your brothers”



