Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Το φατούρο στον Έλληνα γκαρντ του Ολυμπιακού μετά τη σπουδαία εμφάνιση στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Έλληνας γκαρντ πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής λόγω της απουσίας του Φουρνιέ και της αποβολής του Ντόρσεϊ, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να δίνει πολύτιμες βοήθειες στον Ολυμπιακό, μετρώντας 12 πόντους (1/2 δίποντα, , 3/9 τρίποντα, 1/1 βολή), δύο ριμπάουντ και έξι ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο άσος του Ολυμπιακού ήταν το επίκεντρο των πανηγυρισμών, με τους συμπαίκτες του να του κάνουν φατούρο.

“Πρώτα «χτύπησε» η κόμπρα και μετά… χτυπήθηκε”, έγραψαν στα social media οι Πειραιώτες.