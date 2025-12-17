Γιασικεβίτσιους για τη διαιτησία κόντρα στον Παναθηναϊκό: «Προτιμώ να κρατήσω τα λεφτά στην τσέπη μου την περίοδο των Χριστουγέννων»

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με τη νίκη από την Πόλη με 81-77, χάρη στο τρομερό τελευταίο δεκάλεπτο που έκανε και έφτασε τις 10 στη Euroleague. Ο Γιασικεβίτσιους, όμως φαίνεται πως δεν ήταν ικανοποιημένος με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το παιχνίδι οι τρεις διαιτητές.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανέφερε ότι δε θέλει να σχολιάσει την παρουσία των διαιτητών στην ήττα από τον Παναθηναϊκό, διότι αν το έκανε θα έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο στην Euroleague.

«Στην EuroLeague ακολουθούμε συγκεκριμένους κανόνες. Ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων, προτιμώ να κρατάω τα χρήματά μου στην τσέπη μου. Η EuroLeague έχει τους κανόνες της και πρέπει να τους ακολουθούμε. Αφού ηρεμήσουμε λίγο, θα επικοινωνήσουμε μέσω των επίσημων καναλιών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λιθουανός προπονητής της Φενερμπαχτσέ.