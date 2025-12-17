Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Γιασικεβίτσιους για τη διαιτησία κόντρα στον Παναθηναϊκό: «Προτιμώ να κρατήσω τα λεφτά στην τσέπη μου την περίοδο των Χριστουγέννων»

Είχε παράπονα ο Λιθουανός από τους διαιτητές της αναμέτρησης
Γιασικεβίτσιους
Ο Γιασικεβίτσιους στον πάγκο της Φενερμπαχτσέ/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με τη νίκη από την Πόλη με 81-77, χάρη στο τρομερό τελευταίο δεκάλεπτο που έκανε και έφτασε τις 10 στη Euroleague. Ο Γιασικεβίτσιους, όμως φαίνεται πως δεν ήταν ικανοποιημένος με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το παιχνίδι οι τρεις διαιτητές.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανέφερε ότι δε θέλει να σχολιάσει την παρουσία των διαιτητών στην ήττα από τον Παναθηναϊκό, διότι αν το έκανε θα έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο στην Euroleague.

«Στην EuroLeague ακολουθούμε συγκεκριμένους κανόνες. Ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων, προτιμώ να κρατάω τα χρήματά μου στην τσέπη μου. Η EuroLeague έχει τους κανόνες της και πρέπει να τους ακολουθούμε. Αφού ηρεμήσουμε λίγο, θα επικοινωνήσουμε μέσω των επίσημων καναλιών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λιθουανός προπονητής της Φενερμπαχτσέ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
209
163
161
78
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo