Ήττα για Στέφανο και Πέτρο Τσιτσιπά στο διπλό στη Γενεύη

Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στο τουρνουά της Γενεύης, γνωρίζοντας την ήττα από τους τους Κονσταντίν Φράντζεν (Γερμανία)/Ρόμπιν Χάασε (Ολλανδία).

Αν και πήραν το πρώτο σετ, τα αδέρφια Τσιτσιπά ηττήθηκαν με 2-1 (6-7(5), 7-5, 10-6) χάνοντας την πρόκριση στο σούπερ τάι μπρέικ και αποχαιρέτησαν το Geneva Open.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά το περσινό Roland Garros που Στέφανος και Πέτρος συνεργάστηκαν στο court. Ο 27χρονος Έλληνας πρωταθλητής, πάντως, θα αγωνιστεί την Τετάρτη (20.05.2026) Γενεύη για το μονό, με τον Λέρνερ Τιέν (Νο.4 του ταμπλό).