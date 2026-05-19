Αθλητικά

Ήττα για Στέφανο και Πέτρο Τσιτσιπά στο διπλό στη Γενεύη

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνεχίζει στους “16” του μονού
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Yves Herman
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στο τουρνουά της Γενεύης, γνωρίζοντας την ήττα από τους τους Κονσταντίν Φράντζεν (Γερμανία)/Ρόμπιν Χάασε (Ολλανδία).

Αν και πήραν το πρώτο σετ, τα αδέρφια Τσιτσιπά ηττήθηκαν με 2-1 (6-7(5), 7-5, 10-6) χάνοντας την πρόκριση στο σούπερ τάι μπρέικ και αποχαιρέτησαν το Geneva Open.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά το περσινό Roland Garros που Στέφανος και Πέτρος συνεργάστηκαν στο court. Ο 27χρονος Έλληνας πρωταθλητής, πάντως, θα αγωνιστεί την Τετάρτη (20.05.2026) Γενεύη για το μονό, με τον Λέρνερ Τιέν (Νο.4 του ταμπλό).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
271
123
105
104
102
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo