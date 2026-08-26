Αθλητικά

Γιώργος Καραγκούνης στη Superbet: «Αυτός που έβριζε περισσότερο ήταν…»

Ο Γιώργος Καραγκούνης
Ο Γιώργος Καραγκούνης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Έχουμε ακούσει τον Γιώργο Καραγκούνη να μιλά για τον Παναθηναϊκό, τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, τον Γιάννη Κυράστα και τις σημαντικότερες στιγμές μιας σπουδαίας ποδοσφαιρικής διαδρομής.

Αυτή τη φορά, όμως, ο Γιώργος Καραγκούνης αφήνει στην άκρη τις αναλύσεις και μπαίνει σε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι με την Superbet. Στο περιθώριο της μεγάλης συνέντευξής του στο επίσημο κανάλι της Superbet Greece. ο «Κάρα» συμμετείχε σε μια σειρά από γρήγορες και περισσότερο απρόβλεπτες ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική και πιο χαλαρή πλευρά του.

Ποιον ποδοσφαιριστή είχε ως πρότυπο; Ποιος συμπαίκτης του ήταν ο μεγαλύτερος χαβαλές;

Και φυσικά, υπάρχει και η ερώτηση που δύσκολα μένει αναπάντητη:

«Ποιος συμπαίκτης του Γιώργου Καραγκούνη ήταν ο μεγαλύτερος trash talker, o πιο αθυρόστομος;»

Η απάντηση, στο παρακάτω video:

Το βίντεο με τις απρόβλεπτες ερωτήσεις θα σας λύσει πολλές απορίες.

Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
238
108
95
84
83
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo