Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός πληρώνει τη ρήτρα 16 εκατομμυρίων για τον Γκουστάβο Πουέρτα στην Σανταντέρ

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η προσπάθεια του Ολυμπιακού για την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού μέσου
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Abbie Parr
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“All in” από τον Ολυμπιακό που θέλει να κάνει δικό του τον Γκουστάβο Πουέρτα και δεν αφήνει… περιθώρια στην Ρασίνγκ Σανταντέρ.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, οι Πειραιώτες ενημέρωσαν τη Σανταντέρ και είναι έτοιμοι να πληρώσουν τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον 23χρονο διεθνή Κολομβιανό μέσο.

Ο Ολυμπιακός έκανε έτσι την τελευταία του κίνηση για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα και πλέον θα πρέπει να φτάσει σε deal και με τον παίκτη, για να τον κάνει δικό του.

Οι “ερυθρόλευκοι” δεν… παίζουν μόνοι τους για τον Πουέρτα, αφού υπάρχουν γι’ αυτόν προτάσεις από την Ιταλία, τη Γερμανία, την Αγγλία και την Πορτογαλία.

Εξελίξεις στη συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να υπάρξουν μέσα στο επόμενο 24ωρο.

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