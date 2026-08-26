Αθλητικά

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Η ώρα του αγώνα για τα πλέι οφ του Champions League και τα κανάλια που θα δείξουν τη μεγάλη ρεβάνς

Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να φτάσει στα... αστέρια
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Μεγάλη βραδιά η αποψινή (26.08.2026) για την ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται τη Λέφσκι Σόφιας, στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας, με σκοπό να πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Champions League.

Η “Allwyn Arena” αναμένεται να είναι κατάμεστη, προκειμένου να δώσει την απαραίτητη ώθηση στους παίκτες της ΑΕΚ, για να πάρουν το αποτέλεσμα που θα τους στείλει στη League Phase του Champions League.

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:00, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη τόσο από το Cosmote Sport 2, όσο και από το MEGA, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση για την εξέλιξή της, από το Newsit.gr.

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