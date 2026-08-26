Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός: Χωρίς Τουμπά οι «πράσινοι» στη ρεβάνς για τα πλέι οφ του Conference League

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, στα πλέι οφ του Conference League (2-2 το ματς του ΟΑΚΑ) και ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε την αποστολή της ομάδας που θα μπει στο αεροπλάνο για την Τσεχία.

Ο Αχμέντ Τουμπά δεν είναι παρών στις επιλογές του Νίστρουπ, αφού οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης με τη Χάβρη για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

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Παρόντες στην αποστολή είναι ο Έρικ Πάλμερ – Μπράουν, αλλά και ο 16χρονος κεντρικός αμυντικός, Βασίλης Λάβδας. Στη διάθεση του Δανού τεχνικού βρίσκεται ο Νταβίντε Καλάμπρια, αφού ο Ιταλός αμυντικός ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Το πρόγραμμα προπόνησης στο “Καλαφάτης” άρχισε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης,Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.