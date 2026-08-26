Αθλητικά

Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός: Χωρίς Τουμπά οι «πράσινοι» στη ρεβάνς για τα πλέι οφ του Conference League

Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Νίστρουπ για το ματς των “πράσινων” στην Τσεχία
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, στα πλέι οφ του Conference League (2-2 το ματς του ΟΑΚΑ) και ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε την αποστολή της ομάδας που θα μπει στο αεροπλάνο για την Τσεχία.

Ο Αχμέντ Τουμπά δεν είναι παρών στις επιλογές του Νίστρουπ, αφού οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης με τη Χάβρη για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Παρόντες στην αποστολή είναι ο Έρικ Πάλμερ – Μπράουν, αλλά και ο 16χρονος κεντρικός αμυντικός, Βασίλης Λάβδας. Στη διάθεση του Δανού τεχνικού βρίσκεται ο Νταβίντε Καλάμπρια, αφού ο Ιταλός αμυντικός ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Το πρόγραμμα προπόνησης στο “Καλαφάτης” άρχισε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης,Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
238
108
95
84
83
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo