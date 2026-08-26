Ιστορικό χάλκινο μετάλλιο από την Ματίνα Σωτηρίου στο μπάντμιντον, στους Μεσογειακούς Αγώνες

Μια ξεχωριστή στιγμή στο ελληνικό μπάντμιντον χάρισε η Ματίνα Σωτηρίου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας.

Η Ελληνίδα αθλήτρια έφτασε μια ανάσα από τον τελικό παίζοντας απέναντι στην Ιταλίδα Χάμζα. Αν και η Σωτηρίου μπήκε δυναμικά στον αγώνα παίρνοντας το πρώτο σετ (1-0), η αντίπαλός της βρήκε τα πατήματά της στη συνέχεια. Μετά από ένα αμφίρροπο παιχνίδι, η Χάμζα πήρε τα επόμενα δύο σετ με 21-18 και 21-17, σφραγίζοντας την ανατροπή.

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Παρά τον αποκλεισμό, η παρουσία της Σωτηρίου στην τετράδα της εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο, που είναι το πρώτο για το ελληνικό μπάντμιντον σε μεγάλη διοργάνωση.

Για να φτάσει μέχρι τη διεκδίκηση των μεταλλίων, η πρωταθλήτριά μας πραγματοποίησε εξαιρετικό τουρνουά, αφήνοντας εκτός κατά σειρά τη Μαλτέζα Κλαρκ με 2-0, καθώς και τις Τερουέλ Ρομάν (Ισπανία) και Λατίφ (Αίγυπτος) με 2-1 σετ.