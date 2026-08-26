Ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Ιμράν Λούζα της Γουότφορντ – Έρχεται στην Ελλάδα ο Μαροκινός μέσος

Ενισχύεται κι άλλο ο Παναθηναϊκός. Το “τριφύλλι” κατάφερε να φτάσει σε προφορική συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του αρχηγού της ομάδας, Ιμράν Λούζα.

Ο 27χρονος διεθνής Μαροκινός μέσος αναμένεται εντός της ημέρας να ταξιδέψει στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ στον Παναθηναϊκό και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3+1 χρόνια.

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Πρόκειται για μία κίνηση που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού, με τον σύλλογο να κάνει -όπως όλα δείχνουν- οικονομική υπέρβαση, για την ολοκλήρωσή της.

Ο Ιμράν Λούζα προέρχεται από μια πολύ γεμάτη χρονιά στην Championship όπου είχε 42 συμμετοχές με 7 γκολ και 9 ασίστ. Συνολικά ,με τη Γουότφορντ μετρά 15 γκολ και 22 ασίστ σε 141 συμμετοχές την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με το Transfermarkt κοστολογείται στα 14.000.000 ευρώ.

Ο Λούζα αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής Μαρόκου, μετρώντας 15 συμμετοχές και 2 γκολ.