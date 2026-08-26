Αθλητικά

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ ετοιμάζεται για δίκη, με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης – Κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και δυο χρόνια

Ο Άγγλος επιθετικός παραμένει χωρίς ομάδα και έχει και προβλήματα με το νόμο
ΦΩΤΟ EPA
ΦΩΤΟ EPA/Sonny Lensen
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Αποτέλεσε ένα από τα μεγάλα “αστέρια” της Premier League τα προηγούμενα χρόνια, φορώντας τη φανέλα των Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Άρσεναλ, αλλά και της εθνικής Αγγλίας. Τώρα όμως, ο Ραχίμ Στέρλινγκ βρίσκεται στο προσκήνιο για τον λάθος λόγο.

Mετά από την αποχώρησή του από την Φέγενορντ (η πρώτη του ομάδα εκτός Αγγλίας) ο Ραχίμ Στέρλινγκ καλείται να ξεπεράσει και τους “μπελάδες” που έχει με τον νόμο, “οδεύοντας” προς μια δίκη. Συγκεκριμένα, ο 31χρονος εξτρέμ κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και κινδυνεύει με φυλάκιση που μπορεί να φτάσει έως και τα δύο χρόνια.

Πρόκειται για το ατύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί το αυτοκίνητό του (Lamborghini) τον Μάιο του 2025 στον αυτοκινητόδρομο M3 στο Χάμπσαϊρ της Αγγλίας, με την αστυνομία να του έχει απαγγείλει κατηγορίες για τρία αδικήματα: επικίνδυνη οδήγηση, κατοχή υποξειδίου του αζώτου για παράνομη εισπνοή και άρνηση παροχής δείγματος στις αρχές μετά από την σύλληψή του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των αγγλικών ΜΜΕ, ο Ραχίμ Στέρλινγκ έχει κληθεί να παρουσιαστεί στο δικαστήριο του Μπέισινγκστοουκ στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης και σε περίπτωση καταδίκης του αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών.

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