Γιώργος Μασούρας όπως Φάνης Γκέκας: Η Μπόχουμ θυμήθηκε το σόου του παλαίμαχου Έλληνα επιθετικού κόντρα στην Ντόρτμουντ

Ο Γιώργος Μασούρας δόθηκε δανεικός από τον Ολυμπιακό στην Μπόχουμ και κατάφερε να κάνει με το “καλημέρα” τη διαφορά με τη γερμανική ομάδα, θυμίζοντας τον Φάνη Γκέκα.

Η Μπόχουμ επικράτησε της Ντόρτμουντ με 2-0 για την 22η αγωνιστική της Bundesliga, με τον Γιώργο Μασούρα να κάνει… όργια πετυχαίνοντας και τα δύο τέρματα της ομάδας του μέσα σε μόλις δύο λεπτά.

Το σόου του Μασούρα έφερε στη μνήμη των ανθρώπων της Μπόχουμ έναν άλλο Έλληνα επιθετικό που είχε γράψει ιστορία με τη γερμανική ομάδα.

Πριν από 18 χρόνια, ο Φάνης Γκέκας είχε πληγώσει κι αυτός δύο φορές την Ντόρτμουντ, με την Μπόχουμ να ανεβάζει τα γκολ του παλαίμαχου Έλληνα επιθετικού από εκείνο το παιχνίδι τη σεζόν 2006/07.

A Greek player scoring twice in a 2-0 at home vs BVB? I think we’ve seen this script before #meinVfL #Gekas pic.twitter.com/tXpAKHsjey