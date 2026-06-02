Γιώργος Μπαρτζώκας για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα παίξει στο πρώτο παιχνίδι, δύσκολη η απόφαση για τη λίστα των ξένων»

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τον πρώτο τελικό της GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιβεβαιώνει την απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προβληματίζεται πλέον και για τη λίστα των ξένων, με τον ίδιο να δηλώνει ότι θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή, ποιους παίκτες θα “κόψει”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια, εξαρτάται από την κατάσταση, την φόρμα, την υγεία. Όλα παίζουν σημαντικό ρόλο. Θα είναι ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επιπέδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση την διαχείριση την πνευματική των παικτών, την ετοιμότητά τους, γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά. Το σημαντικό είναι να κερδίσεις, Μετράει το να πάρεις τον τίτλο. Και οι δύο ομάδες έχουν κίνητρο. Δουλεύουμε και τακτικά και πνευματικά μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, όσον αφορά το κίνητρο, την διάθεση. Να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο».

Για τον Ντόρσεϊ: «Ο Ντόρσεϊ δεν θα παίξει αύριο. Ταλαιπωρείται από μία τενοντίτιδα. Δεν προπονήθηκε χθες, ούτε σήμερα. Αύριο θα είναι εκτός».

Για το αν υπάρχει ανησυχία για ψυχολογικό άδειασμα: «Όχι. Αλλά έχουμε μία έννοια ότι πάντα διαμορφώνεται μία κατάσταση μετά από αυτό το αποτέλεσμα όπως ήρθε και το κυνηγούσαμε. Όλοι έχουμε δώσει πως είναι ένας σημαντικός τίτλος, να τον κατακτήσουμε. Πρώτος στόχος ήταν η Ευρωλίγκα, πολύ σημαντικός στόχος το πρωτάθλημα Ελλάδας. Είμαστε αήττητοι όλη την χρονιά, δεν έχουμε χάσει πουθενά, είμαστε πρώτοι. Με το πλεονέκτημα έδρας έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε. Μένει να το αποδείξουμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον Πίτερς και την εκδήλωση αγάπης του κόσμου: «Είναι απόλυτα επαγγελματίας. Έχει δείξει πως δεν επηρεάζεται από τέτοια πράγματα. Είναι λάθος να επικεντρωθούμε σε έναν παίκτη και το κίνητρό του. Όλη η ομάδα πρέπει να έχει κίνητρο, που θα έχει. Όσον αφορά την εκδήλωση αγάπης, είναι μία ομάδα που τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει πετύχει σημαντικά πράγματα και ο βασικός κορμός έχει μεγάλη αλληλοεπίδραση με τους οπαδούς».

Για τους ξένους: «Οι ομάδες δεν θα παίξουν με το καλύτερο ρόστερ τους γιατί υπάρχουν περιορισμοί, αλλά μπορούν να παίξουν με το κατάλληλο ρόστερ. Δηλαδή με βάση τις συνθήκες, τον αντίπαλο, πού είναι δυνατός, αδύνατος. Θα έχουμε οκτώ παίκτες όπως και ο Παναθηναϊκός. Θα χρησιμοποιούμε τους έξι στο πρώτο ματς με βάση το σκεπτικό μας. Αναδιαμορφώνονται αυτά, ποιος πήγε καλά, πού ήταν δυνατός ο Παναθηναϊκός. Είναι καλύτερα να αποφασίζεις με βάση τα δεδομένα».

Για αλλαγή στην λίστα των ξένων: «Έχουμε δικαίωμα μέχρι το βράδυ στις 12. Μας απασχολεί, δεν είναι εύκολη απόφαση. Δεν την έχουμε πάρει ακόμα, έχουμε συζητήσει κάποια πράγματα. Θα το ξέρουμε αργότερα».