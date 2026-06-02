Παναθηναϊκός – Άγιαξ: 55 χρόνια από το «έπος» του Γουέμπλεϊ

Η 2α Ιουνίου αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ημερομηνίες στην ιστορία του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφού σαν σήμερα πριν από 55 χρόνια, οι “πράσινοι” έφθασαν σε μία ανεπανάληπτη επιτυχία στο Κύπελλο Πρωταθλητριών.

Σαν σήμερα το 1971, ο Παναθηναϊκός πάτησε το χορτάρι του ιστορικού σταδίου Γουέμπλεϊ και διεκδίκησε το σημαντικότερο τρόπαιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σε έναν μυθικό τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, κόντρα στο μεγαθήριο του Άγιαξ του Κρόιφ.

Και μπορεί το όνειρο της κατάκτησης του τροπαίου να μην έγινε πραγματικότητα, όμως η πορεία μέχρι το ματς τίτλου, παραμένει μέχρι σήμερα ένα ακατάρριπτο ελληνικό ποδοσφαιρικό επίτευγμα.

Οι πρωταγωνιστές στο «δρόμο» προς το Γουέμπλεϊ

Αρχιτέκτονας εκείνης της ιστορικής διαδρομής ήταν ο Φέρεντς Πούσκας. Ο θρυλικός Ούγγρος ανέλαβε να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε μια νέα εποχή και κατάφερε να εμφυσήσει στους ποδοσφαιριστές του την πεποίθηση ότι μπορούσαν να ανταγωνιστούν τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης.

Με οδηγό λοιπόν, τη συνοχή και την αγωνιστική πειθαρχία, ο Φέρεντς Πούσκας επέτρεψε στο “τριφύλλι” να γράψει μία “χρυσή” σελίδα στην ιστορία του, η οποία και μνημονεύεται ακόμη και σήμερα, 55 χρόνια αργότερα.

Στον αγωνιστικό χώρο, ο Μίμης Δομάζος αποτελούσε τον “εγκέφαλο” της ομάδας. Ο “στρατηγός” οργάνωνε το παιχνίδι και καθόριζε τον ρυθμό, ενώ στην επίθεση ο Αντώνης Αντωνιάδης εξελίχθηκε στον μεγάλο πρωταγωνιστή της ευρωπαϊκής πορείας. Ο πανύψηλος φορ σημείωσε τα περισσότερα γκολ των «πρασίνων» στη διοργάνωση και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, αφήνοντας το στίγμα του στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Η ιστορική πορεία μέχρι τον τελικό κόντρα στον Άγιαξ

Η διαδρομή προς τον τελικό του Γουέμπλεϊ μόνο εύκολη δεν ήταν για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Πούσκας ξεπέρασε αρχικά το εμπόδιο της Ζενές Ες από το Λουξεμβούργο και στη συνέχεια απέκλεισε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς το όνειρο. Η μεγάλη υπέρβαση ήρθε στα προημιτελικά απέναντι στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, Έβερτον. Με όπλο την τακτική προσήλωση και το πολύτιμο εκτός έδρας γκολ του Αντωνιάδη στο “Γκούντισον Παρκ”, οι “πράσινοι” πήραν μια ιστορική πρόκριση που έκανε ολόκληρη την Ευρώπη να στρέψει το βλέμμα στην ελληνική ομάδα.

Το μεγαλύτερο κεφάλαιο του “έπους” γράφτηκε όμως στα ημιτελικά. Μετά την ήττα με 4-1 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, ελάχιστοι πίστευαν ότι η ανατροπή ήταν εφικτή. Στη Λεωφόρο, όμως, ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μια εμφάνιση που έμελλε να περάσει στην… αιωνιότητα. Με δύο γκολ του Αντωνιάδη και ένα του Καμάρα, επικράτησε με 3-0 και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό, μέσα σε αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς που έγιναν μάρτυρες μιας από τις μεγαλύτερες βραδιές του ελληνικού αθλητισμού.

Για τον τελικό, το μεγάλο ραντεβού δόθηκε στις 2 Ιουνίου 1971 στο Γουέμπλεϊ. Απέναντι στον Παναθηναϊκό βρισκόταν ο Άγιαξ του Ρίνους Μίχελς, η ομάδα που θα κυριαρχούσε τα επόμενα χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με ηγέτη έναν από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών, τον Γιόχαν Κρόιφ. Περισσότεροι από 83.000 θεατές παρακολούθησαν τον τελικό, στον οποίο οι Ολλανδοί επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους και κατέκτησαν το τρόπαιο με νίκη 2-0, αλλά ο Παναθηναϊκός κέρδισε το χειροκρότημα για την προσπάθειά του.

Παρά την ήττα, εκείνο το βράδυ δεν ξεχάστηκε ποτέ για τον Παναθηναϊκό, αφού παραμένει μέχρι και σήμερα μοναδικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αποτελώντας πλέον και σημείο αναφοράς για όλες τις γενιές των οπαδών του “τριφυλλιού”.

Τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού

Α’ Γύρος

Ζενές Ες – Παναθηναϊκός 1-2

(Αντωνιάδης 5′, Ελευθεράκης 36′)

Παναθηναϊκός – Ζενές Ες 5-0

(Ελευθεράκης 16′, Αντωνιάδης 26′, 29′, 37′, 51′)

Β’ Γύρος

Παναθηναϊκός – Σλόβαν Μπρατισλάβας 3-0

(Δομάζος 3′, Αντωνιάδης 55′, Δεληγιάννης 88′)

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Παναθηναϊκός 2-1

(Αντωνιάδης 52′)

Προημιτελικά

Έβερτον – Παναθηναϊκός 1-1

(Αντωνιάδης 81′)

Παναθηναϊκός – Έβερτον 0-0

(Καμάρας 56′)

Ημιτελικά

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 4-1

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 3-0

(Αντωνιάδης 2′, 55′, Καμάρας 64′)

Τελικός

Άγιαξ – Παναθηναϊκός 2-0

Οι συνθέσεις του τελικού

Άγιαξ (Μίχελς): Στούι, Βάσοβιτς, Σουρμπίρ, Χουλσόφ, Κρολ, Χάαν, Μιούρεν (Μπλάνκεμπουργκ 46΄), Νέεσκενς, Κάιζερ, Κρόιφ, Βαν Ντάικ.

Παναθηναϊκός (Πούσκας): Οικονομόπουλος, Τομαράς, Σούρπης, Καμάρας, Βλάχος, Ελευθεράκης, Καψής, Δομάζος, Φυλακούρης, Γραμμός, Αντωνιάδης.